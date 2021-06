Época de alegría, ilusión y celebración para la familia Flores. Guillermo Furiase Jr. comienza su carrera en solitario y su hermana Elena está ultimando los preparativos de su inminente boda con Gonzalo Sierra. La cuenta atrás ya está en marcha y ha sido ‘Furi’, como le llaman cariñosamente, el que ha contado cómo están viviendo estos meses previos al gran día de su hermana mayor. Lo ha hecho a su llegada a la Sala Clamores de Madrid, donde su amiga y casi hermana, Lucía Fernanda Carmona, daba un concierto.

Antes de disfrutar del recital junto a Antonio Carmona y Mariola Orellana, padres de la estrella de la noche, así como con otros rostros conocidos, el hijo pequeño de Lolita habló maravillas de la cantante y, después de promocionar su nuevo proyecto en solitario, también desveló los aspectos de su vida personal que están más de actualidad.

Guillermo contó que la familia está nerviosa con la boda de Elena. “Estamos todos expectantes y tenemos ganas de que pase ya”, dijo. El enlace se podrá celebrar este año después de que los novios decidieran aplazarla debido a la situación sanitaria de hace doce meses. “Ya que nos quitan las mascarillas y que la vida puede ser un poquito más alegre, nos apetece la verdad”.

Y aunque está deseoso de que llegue la boda de su hermana con todo lo que eso implica, el último artista conocido de la saga se ha deshecho en halagos con su faceta como tío. El pequeño Noah es quien hace las delicias de todos. “Está enorme y es feliz”, afirma. “Como tito me veo bien, me gusta ser tío. Me preocupo menos de él y eso me gusta. Creo que soy un buen tío, pero eso hay que preguntárselo a mi hermana”.

No ha querido dar detalle sobre sus planes estivales, “nuestro destino ya sabéis cuál es, aunque me gustaría irme a otro sitio más lejos”. Los Flores suelen pasar sus días de descanso en tierras gaditanas. Y es allí donde tendrá lugar el enlace de Elena y Gonzalo.

Así será la boda

Seré su gran día y una bonita excusa para volver a reunir a toda la familia después de un año de pandemia tan complicado para todos en lo personal y también en lo profesional. Los protagonistas no han querido desvelar muchos detalles sobre su boda, que ya quedó aplazada debido al coronavirus. Incluso ahora que la inmunidad se está llevando a cabo con cierta premura, y que el índice de contagios está bajando, los novios siguen teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias.

De ahí que solo haya trascendido que se darán el ‘sí, quiero’, la segunda quincena de septiembre en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera. La celebración tendrá lugar en la Finca Hacienda Montenmedio, un impresionante enclave con campo de golf donde suelen celebrarse competiciones hípicas a nivel internacional.

La madrina será Lolita, que ha estado muy implicada, junto con Rosario, en los preparativos de la boda, ayudando en todo lo que han podido a Elena. Aunque ambas tienen trabajo en la época estival, ya han hecho un hueco en sus respectivas agendas para disfrutar al máximo del día más importante de la primera nieta de Lola Flores que se casa.