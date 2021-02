Fue el miércoles cuando Elena Furiase confirmaba su próxima boda con Gonzalo Sierra, y desvelaba que el enlace está previsto para el mes de septiembre y que además tendrá lugar en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera. Su historia de amor comenzó hace dos años, aunque eran amigos. Gonzalo tocaba en el grupo de Guillermo Furiase Jr., y fue precisamente él quien los presentó. A los pocos meses de comenzar a salir, la actriz anunciaba que estaba embarazada y se convirtió en mamá del pequeño Noah, en octubre de 2018.

Solo un día después Lolita se pronunciaba. Es la madre de la novia pero no maneja tanta información sobre la boda como la que cabría esperar. «Me lo dijo el otro día», reconocía la actriz y cantante. Aunque ha sido septiembre el mes elegido, lo cierto es que la fecha exacta y la celebración posterior se llevará a cabo en función de cómo esté la situación con el COVID en Andalucía dentro de 7 meses. «No sé mucho más, me dijo: ‘En septiembre me caso’. ‘Pues muy bien, ¿hay fecha?’. ‘Pues no, depende’», ha explicado la intérprete de ‘Sarandonga’. Y zanjaba con un «es que todo depende de lo que depende».

Elena «tiene mucha ilusión», la misma que el resto de la familia, que está al pie del cañón «apoyándola en todo». Tanto Lolita, Rosario como Mariola Orellana la están ayudando, aunque la mayor de los Flores saca su lado más divertido al afirmar que como ella ya se ha casado dos veces y son esas las que ha preparado, «esta, que la prepare ella». Y aunque como muy bien han dicho madre e hija, todo lo relacionado con la celebración de la boda está en el aire, a expensas de lo que ocurra, no hay duda de que la música correrá a cargo de la familia.

La nieta mayor de Lola Flores ha elegido precisamente la tierra de su abuela para su gran día. Si todo sale como tiene previsto, en septiembre le dará el ‘sí, quiero’ a Gonzalo Sierra en la Finca Hacienda Montevideo, situada en el término municipal de Vejer de la Frontera. Un complejo que alberga un hotel rural en plena naturaleza donde se alojarán los novios y sus invitados. Pero además tiene campo de golf y zona hípica. Y es ahí donde tienen lugar competiciones de gran relevancia como el Circuito Hípico del Sol.

Tras varias relaciones fallidas, Elena encontraba al hombre de su vida, y lo tenía más cerca de lo que pensaba. Además de ser compañero de su hermano pequeño en el grupo musical, Gonzalo Sierra también era vecino de La Moraleja, la misma exclusiva urbanización en la que siempre han residido los Flores. Hijo de una periodista y un arquitecto, el joven es un apasionado de los viajes, la naturaleza y la fotografía. Trabaja en una productora de cine independiente, uno de los puntos que también tiene en común con su futura mujer. Y aunque, según se dijo en su momento, la noticia del embarazo de la joven cayó como un jarro de agua fría en su entorno, lo cierto es que el nacimiento de Noah no hizo más que traer alegría a ambas familias, que estarán presentes en un día tan especial para los novios.

Tras el contratiempo de salud que sufrió Lolita Flores hace unos meses durante una representación en Murcia, la buena racha ha vuelto a su vida. Se acaba de estrenar la campaña de Cruzcampo con la que se ha conseguido que Lola Flores vuelva a la vida y donde es ella quien pone voz a su madre. Su hija está emocionada con el paso que va a dar, y además en menos de un mes volverá a pisar las tablas.