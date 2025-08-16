¿Elvis está vivo? El origen de la leyenda que pone en duda la muerte del Rey del Rock

Elvis Presley fallecía en 1977 a causa de un infarto en su mansión de Graceland, aunque a día de hoy siguen rondando muchas leyendas y especulaciones al respecto. De hecho, muchos afirman que podría seguir vivo, según diferentes versiones que circulan desde hace años por la red y que se han vuelto virales. Una de las más fuertes, apunta a que pocos días después de su fallecimiento, un hombre que guardaba un inmenso parecido con él fue visto en el aeropuerto de Memphis comprando un pasaje de avión con destino a Buenos Aires.

Elvis Presley durante un concierto. (Foto: Gtres)

Poco después, comprobaron que su nombre no era otro que el de John Burrows, uno de los apodos que el artista usaba frecuentemente para registrarse en hoteles. Y, una vez ya en Argentina, la leyenda cuenta que se trasladó hasta el barrio Parque Leloir, donde pasaba el resto de su vida. Del mismo modo, hay quien asegura que el Rey de Rock es un testigo protegido del FBI. Todo a raíz de que les ayudase a destapar una organización vinculada con la mafia llamada The Fraternity.

Elvis Presley durante un concierto. (Foto: Gtres)

Otra de las supuestas pruebas que terminarían por demostrar que Elvis sigue vivo, sería que la imagen que se tomó de su cuerpo y que no refleja los 113 kilos de sobrepeso que tenía en el momento de su muerte. De ahí, que muchos pensasen directamente en que se trataba de una figura de cera. Además, hay otros detalles como el seguro de vida que firmó Presley cinco meses antes de su muerte y que ascendía a varios millones de dólares. Sin embargo, ningún familiar directo del Rey recibió suma alguna.

Las locas teorías de la conspiración que circulan sobre la muerte de Elvis Presley

Otra llamativa pista la encontramos en la propia lápida del cantante, y donde puede leerse: Elvis Aaron Presley, pese a que en vida el intérprete siempre lo escribía con una sola A. De ahí, que llegasen a la conclusión de que el jamás permitiría que escribiesen mal su nombre.

Imagen de fans junto a la tumba de Elvis Presley. (Fotos: Gtres)

Hay quien apunta incluso a que una década después de su muerte, Elvis Presley se atrevió a hacer un cameo en la película Solo en casa (1990), donde se ve a un extra con barba y camisa oscura justo en la escena del aeropuerto. Muchos entienden que el hombre en cuestión es el mismísimo Rey del Rock, que se atreve a salir en la gran pantalla sin ningún miedo a que le pillen.

También hay documentos como el que publicaban en 2017, durante un homenaje celebrado en Graceland y donde se observa a un hombre bastante mayor, ataviado con gorra y una copiosa barba blanca. Y las leyendas no terminan ahí, ya que hay quien sitúa a Presley en las Islas Bermudas o incluso viviendo con Michael Jackson, –fallecido en 2009–, dentro de un búnker construido bajo Graceland y que tendría nada menos que 7 pisos.