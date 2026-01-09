Brooklyn Beckham pide a sus padres que se comuniquen con él a través de sus abogados

La familia Beckham no ha empezado bien el 2026. Siempre han querido ser discretos y ahora todo el clan está en el punto de mira por culpa de la decisión que ha tomado Brooklyn. El joven está cansado de sus padres y les ha pedido que no se pongan en contacto con él y que únicamente mantengan comunicación a través de sus abogados. Está dolido, enfadado y cansado. Su entorno asegura que no puede más y que quiere pasar página cuanto antes, sobre todo porque tiene miedo de que este asunto afecte a su relación con Nicola Pletz.

Hace unas semanas, antes de acabar 2025, el mediático clan se vio envuelto en una acalorada polémica. Los usuarios de Instagram se dieron cuenta de que David y Victoria Beckham habían dejado de seguir a su hijo Brooklyn y pensaron que el matrimonio había pasado a la acción después de tantos desplantes, pero no fue así. Cruz dio un paso adelante y aseguró que su hermano les había bloqueado a todos en las redes sociales. Había sido una decisión unilateral y bastante dolorosa, por eso pidió respeto y no siguió dando detalles.

¿Cómo empezó el problema?

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Foto: Gtres)

Brooklyn Beckham sabe que pertenece a una familia muy mediática, pero siempre ha intentado mantenerse al margen. Por ese motivo, cuando todavía tenía relación con sus padres, se ausentaba de algunos eventos y evitaba coincidir con sus hermanos en fiestas o estrenos. Su intención era estar lejos del foco y esa es la razón por la que les pidió a David y Victoria que dejasen de hablar de él.

El diario británico Daily Mail ha tenido acceso a unas cartas que se han intercambiado los abogados de David Beckham y su mujer con los de Brooklyn y Nicola Pletz. Según esta información, los jóvenes se niegan a formar parte de los negocios televisivos de los Beckham y exigen estar lejos de cualquier cosa que les pueda convertir en noticia. De esta forma, Brooklyn se ha desentendido de sus padres y se ha negado a participar en los acuerdos que Victoria tiene con Netflix.

La condición de Brooklyn Beckham

David Beckham junto a su mujer y a su hijo, Brooklyn Beckham. (Foto: Gtres)

Brooklyn Beckham no quiere saber nada de sus padres ni de sus hermanos, pero sí tiene relación con el resto de la familia. Según The Mirror, está dispuesto a llegar a un pacto en un futuro, aunque de momento quiere ver cambios y ha puesto como condición que sus progenitores respeten su deseo. Hace tiempo que asumió su notoriedad pública, pero no quiere que su carrera esté condicionada por el peso de sus apellidos y no hablará con David hasta que las cosas hayan cambiado.

Siguiendo la información que maneja el medio citado anteriormente, el equipo de Brooklyn considera necesario «se disculpen adecuadamente» con su hijo, sobre todo porque este problema ha terminado afectando a Nicola, quien nunca ha querido protagonizar polémicas en la crónica social. De momento hay que esperar, pero ¿qué futuro crees que le espera a esta mediática familia?