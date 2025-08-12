Desde hace meses, la relación entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, está marcada por los rumores de un distanciamiento cada vez más evidente. La tensión, que parece haberse ido gestando desde hace tiempo, saltó a la vista cuando el primogénito de la famosa pareja comenzó a ausentarse de importantes eventos familiares, como el 50 cumpleaños de David Beckham en mayo pasado o el último desfile de Victoria en la Semana de la Moda de París. Estos ausencias han generado una ola de especulaciones sobre el deterioro del vínculo entre Brooklyn y sus progenitores, especialmente con su madre, Victoria, quien fue en su día una estrella del pop y ahora es una reconocida diseñadora de moda.

La última confirmación de esta fractura familiar se ha dado con la reciente ceremonia de renovación de votos que Brooklyn ha celebrado con su esposa Nicola Peltz, tres años después de su boda inicial. Lo llamativo es que, a diferencia de aquella primera boda en 2022, donde David Beckham actuó como maestro de ceremonias y los padres mostraban un semblante orgulloso y feliz, en esta ocasión ni David ni Victoria estuvieron presentes, ni tampoco ningún hermano de Brooklyn. La ausencia es aún más significativa teniendo en cuenta que el enlace tuvo lugar en la mansión de Nelson Peltz, padre de Nicola, en Westchester, Nueva York, rodeados únicamente por la familia de la novia y amigos cercanos.

Brooklyn y Nicola han compartido en redes sociales un extenso álbum de fotos del evento, donde él ha escrito frases cargadas de romanticismo como Forever my girl y Only love. Nicola, por su parte, ha expresado lo importante que ha sido para ellos este día con mensajes como This day meant so much to us (Este día significó mucho para nosotros). Para la ocasión, la actriz ha lucido un vestido con escote Bardot y motivos florales, que ha combinado con un delicado tocado, mientras que Brooklyn ha optado por un traje clásico, mostrando una imagen de pareja elegante y enamorada. Además, para la fiesta posterior, Nicola ha cambiado a un vestido azul celeste y ambos han disfrutado con sus amigos y familiares más cercanos, entre los que destacan sus suegros, Nelson y Claudia Peltz, y su hermano Bradley, pero sin rastro alguno de la familia Beckham.

Este distanciamiento no es nuevo, y según diversas fuentes, el desencuentro habría comenzado precisamente el día de la boda de Brooklyn y Nicola en Palm Beach, Florida, en abril de 2022. Se dice que Victoria Beckham protagonizó un momento incómodo durante el primer baile de los recién casados, cuando el cantante Marc Anthony pidió a Brooklyn subir al escenario y luego anunció que Victoria era «la mujer más hermosa de la sala esa noche», eclipsando a Nicola. Según se reportó, la novia salió llorando y muy afectada, sintiendo que aquella acción arruinó un momento planeado para ella y Brooklyn. Este episodio habría sido el detonante que, poco a poco, fue ampliando la distancia emocional entre Brooklyn y sus padres.

Desde entonces, Brooklyn parece haberse volcado completamente en su relación con Nicola, y la pareja hace gala en redes sociales de un amor sólido y una vida llena de momentos felices, quizás como respuesta al vacío dejado por su familia biológica. La renovación de votos, organizada en la propiedad de los Peltz y con la participación especial de Nelson Peltz como celebrante, representa para ambos un símbolo de compromiso y un recuerdo especial que desean conservar para siempre.

David y Victoria, por su parte, han optado por el silencio ante esta situación y no han emitido declaraciones públicas respecto a la ausencia en la ceremonia ni sobre los rumores que rodean a su relación con Brooklyn. Mientras tanto, Brooklyn solo ha mostrado interacciones públicas limitadas con algunos miembros de su familia, como sus felicitaciones de cumpleaños a su hermana Harper y a su abuela, dejando claro que el vínculo con sus padres está, al menos por ahora, en un punto muy bajo.