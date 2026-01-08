Alba Silva y Sergio Rico revelan el sexo y el nombre del bebé que esperan

Alba Silva y Sergio Rico atraviesan uno de los momentos más dulces de su vida personal. La pareja, que ya sorprendió a sus seguidores hace unas semanas al anunciar que esperaban su segundo hijo, ha querido dar ahora un paso más y compartir uno de los detalles más especiales del embarazo: el sexo del bebé y su nombre. Será un niño y se llamará Sergio, un guiño cargado de simbolismo y emoción para toda la familia.

La noticia ha sido revelada a través de un emotivo vídeo publicado en redes sociales, en el que la pareja aparece junto a su hija mayor, Carla, nacida en septiembre de 2024. En las imágenes se respira ternura, complicidad y mucha ilusión. La pequeña, todavía un bebé, ya comienza a asumir su papel de hermana mayor mientras sus padres celebran la llegada de un nuevo miembro a la familia. Un instante íntimo, sencillo y lleno de significado que ha conquistado a miles de seguidores. «Te esperamos pequeño Sergio. Te ama tu familia», ha escrito la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Silva (@albasilvat)

La elección del nombre no ha pasado desapercibida. Llamar Sergio al bebé es un homenaje directo al futbolista, pero también una forma de celebrar la vida, la continuidad y la esperanza. Después de todo lo que han vivido, este nuevo comienzo simboliza la fortaleza de su historia como pareja y como familia. El embarazo llega en una etapa especialmente serena para ambos. Apenas unos meses después del nacimiento de Carla, Alba Silva volvió a quedarse embarazada, una noticia que recibieron con una mezcla de ilusión y prudencia. La influencer confirmó que se encuentra en torno a las 13 semanas de gestación, lo que sitúa el nacimiento del pequeño Sergio para comienzos del próximo otoño.

Para la pareja, este segundo hijo supone consolidar un proyecto de vida que estuvo a punto de romperse en 2023. Aquel año, Sergio Rico sufrió un gravísimo accidente durante la romería de El Rocío, cuando un caballo descontrolado lo golpeó violentamente, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo. El portero permaneció más de cinco semanas en la UCI, 26 días en coma inducido y casi tres meses hospitalizado en estado crítico.

Alba Silva y Sergio Rico en un evento en Sevilla. (Foto: Gtres)

Durante ese tiempo, Alba Silva se convirtió en su mayor apoyo. No se separó de él ni un solo día, compartiendo con el mundo cada pequeño avance, cada gesto de esperanza y cada lágrima. La recuperación fue lenta, pero finalmente positiva. En agosto de 2023, Sergio recibió el alta médica y comenzó una nueva etapa marcada por la gratitud, la resiliencia y el deseo de disfrutar de la vida con más intensidad.

La llegada de su primera hija, Carla, en septiembre de 2024, fue vivida como un auténtico milagro. La pareja la presentó como «la luz de nuestras vidas», una frase que resumía todo lo que habían pasado y lo que significaba ese nuevo comienzo. Ahora, con el embarazo de su segundo hijo, esa luz se multiplica. La historia de Alba Silva y Sergio Rico es, ante todo, una historia de amor, resistencia y esperanza. Desde que comenzaron su relación en 2016, han compartido cada paso importante: su boda en Triana en 2022, el accidente que cambió sus vidas en 2023, el nacimiento de su hija en 2024 y ahora la llegada de su segundo bebé en 2026.