Alba Silva y Sergio Rico anuncian que están esperando su segundo hijo: "Ya te amamos"

Alba Silva y Sergio Rico han emitido un tierno comunicado a través de sus respectivas cuentas de Instagram para anunciar que están esperando su segundo hijo. Lo han hecho con un vídeo donde aparece la pequeña de la casa destapando la ecografía: «Cuando pensábamos que no nos cabía más amor, llegas tú y lo multiplicas bebé. Tu familia te espera impaciente, gracias por elegirnos. Ya te amamos». Como era de esperar, esta publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de enhorabuena.

«Ay, me encanta. Sin duda, vuestra historia nos marcó y es una bendición del cielo. Enhorabuena a los tres y a toda la familia. Que todo vaya genial, que afortunado va a ser vuestro bebé», escribe una de las seguidoras de Alba. Recordemos que el futbolista tuvo un accidente con un caballo en El Rocío y estuvo 26 días en coma. Durante todo este tiempo, su mujer no se separó de él y tuvo la generosidad de compartir cómo estaba evolucionando.

Alba Silva se ha convertido en toda una estrella de la crónica social. Tiene una comunidad de 251.000 seguidores en Instagram y utiliza esta plataforma para dar noticias relacionadas con su vida y para hacer colaboraciones.

Hay muchas marcas que están interesadas en ella porque tiene un perfil bastante completo y sus publicaciones son un éxito. Por ejemplo, en menos de una hora, el anuncio de su embarazo cuenta con más de 5.000 me gustas y 230 reacciones. «¡Enhorabuena! ¡Que suerte es esto de la vida! Siempre hay momentos irrepetibles, únicos y mágicos. Me alegro tanto por ambos y por su hermanita», comenta una de sus fans.

El problema que tuvo Sergio Rico

Sergio Rico mantuvo en vilo a todo el país tras sufrir un percance durante la Romería del Rocío de 2023. El deportista recibió varias coces de un caballo y fue trasladado a un hospital de Sevilla. Estuvo ingresado allí durante 82 días, 26 de ellos en coma inducido. Tal y como hemos indicado con anterioridad, su mujer estuvo a su lado en todo momento y también contó con el apoyo del resto de la familia.

Cuando le dieron el alta, dio unas declaraciones y recalcó que se sentía muy agradecido por todo el apoyo que había recibido, tanto por parte del equipo médico como por parte del público. «Estoy muy feliz. Me siento muy afortunado de estar aquí. Han sido semanas muy duras, pero nunca dejé de creer», comentó con una sonrisa. Más adelante explicó que su gran objetivo era recuperar su forma física para regresar a los campos de fútbol, su pasión.

«Mi único objetivo era volver a jugar, volver a sentirme portero. No sabía si iba a ser posible, pero quería luchar por ello», declaró durante una entrevista en la radio. Por suerte, el destino le tenía preparado más de una sorpresa y actualmente puede presumir de ser un padre perfecto.