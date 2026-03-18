Parecen Hoff, pero son de Parfois: las zapatillas con ‘animal print’ de 40 euros que arrasan esta temporada

Contar con unas zapatillas cómodas y versátiles es clave para construir un armario funcional y moderno. Este tipo de calzado se ha convertido en un básico imprescindible, ya que permite adaptarse a múltiples ocasiones sin resignar estilo. Ahora tienes las zapatillas con ‘animal print’ en Parfois.

Aportan desde looks casuales hasta combinaciones más urbanas. Tales zapatillas ofrecen confort durante todo el día y se integran fácilmente con diferentes prendas. Apostar por un diseño actual, con detalles que marquen tendencia, es una forma de elevar cualquier outfit. La marca Parfois destaca esta primavera con una propuesta de calzado innovadora, donde el diseño y la comodidad se combinan a la perfección: las zapatillas con detalles y estampado animal print por 39,99 euros.

Las zapatillas con ‘animal print’ de Parfois

Estas zapatillas Incorporan dos pares de cordones bicolores en armonía con el diseño, tirador en el talón en color contrastante, punta ovalada y suela con plataforma de goma que suma altura y confort.

Disponibles en beige y negro, están confeccionadas con corte 60% poliéster y 40% poliuretano, forro y plantilla 100% poliéster, y suela de thermoplastic rubber. Este calzado puede combinarse con jeans y camiseta para un look casual, con vestidos para un estilo urbano femenino o con conjuntos deportivos para mayor comodidad.

Para su cuidado, se recomienda limpiar las zapatillas con un paño húmedo, evitar el lavado en máquina y guardarlas en un lugar seco para preservar su forma y materiales.

Las características de las zapatillas con ‘animal print’

Detalles laterales con estampado animal. Un toque atrevido y actual que convierte las zapatillas en la pieza central del outfit, ideal para quienes buscan marcar tendencia.

Texturas contrastantes. Combinan distintos materiales y acabados, aportando profundidad visual y un efecto moderno que hace que cada paso destaque.

Dos pares de cordones bicolores. Permiten personalizar el estilo del calzado, combinando los colores según el look o la ocasión. Además, refuerzan el ajuste del calzado para mayor comodidad.

Tirador en el talón en color contrastante. Facilita el calce y añade un detalle visual que rompe la uniformidad, creando un diseño más dinámico y juvenil.

Punta ovalada: asegura confort y espacio suficiente para los dedos, evitando molestias durante el uso prolongado.

Suela con plataforma de goma: proporciona estabilidad, absorbe impactos al caminar y añade un pequeño extra de altura sin comprometer la comodidad.

Colores disponibles: beige y negro, tonos neutros que se adaptan a cualquier estilo y facilitan la combinación con otras prendas.

Diseño transpirable: el corte y los materiales permiten ventilación, evitando exceso de calor o sudor en los pies.

Durabilidad y resistencia: gracias a la combinación de poliéster y poliuretano, estas zapatillas resisten el uso diario y mantienen su forma y textura con el tiempo.

Versatilidad de uso: ideales para combinar con distintos estilos, desde casual y deportivo hasta urbano o femenino, convirtiéndolas en un calzado todo terreno para la primavera.

Composición

Corte: 60% poliéster, 40% poliuretano

Forro: 100% poliéster

Plantilla: 100% poliéster

Suela: 100% thermoplastic rubber

Outfits para combinar las zapatillas de Parfois

Este calzado ofrece versatilidad para crear múltiples estilos según la ocasión:

Estilo urbano

Pantalones cargo, sudadera oversize y gorra para un look moderno y desenfadado. Las zapatillas estampadas aportan un toque de tendencia sin sobrecargar el conjunto.

Look casual diario

Combinar con jeans rectos, camiseta básica y chaqueta ligera, añadiendo mochila o bolso pequeño para un outfit cómodo y fresco.

Look femenino casual

Combinarlas con vestido midi o falda plisada, sumando chaqueta vaquera o blazer para un equilibrio entre sofisticación y comodidad.

Outfit deportivo

Pantalón de chándal con sudadera. Perfecto para entrenamientos suaves o paseos activos, sin perder estilo.

Look de oficina

Pantalones chinos, blusa o suéter y blazer, donde las zapatillas aportan un aire informal chic que combina con entornos semi-formales.

Look nocturno informal

Jeans oscuros, top elegante y accesorios llamativos, como bolso de mano o cinturón, creando contraste con el estampado animal y elevando el outfit.

Cuidados para conservar las zapatillas de Parfois

Para prolongar la vida útil de las zapatillas y mantener su apariencia original, es importante seguir algunos cuidados específicos: