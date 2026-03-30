Esta noche, el prime time de Telecinco se reserva para una de esas emisiones que combinan investigación, actualidad y crónica social en estado puro. El regreso de El precio de…, presentado por Santi Acosta, no es una entrega cualquiera: el programa pone el foco en un episodio que ha despertado un enorme interés mediático en los últimos meses, la venta de la histórica finca Cantora, vinculada durante décadas a Isabel Pantoja.

Cantora, situada en Medina Sidonia, ha sido mucho más que una propiedad inmobiliaria. Ha funcionado como hogar, refugio, símbolo de estatus y, al mismo tiempo, escenario de conflictos familiares que han trascendido a la opinión pública. Su venta, por tanto, no se interpreta únicamente como una operación económica, sino como el cierre de un capítulo cargado de historia personal, tensiones heredadas y decisiones complejas que han marcado la vida de la tonadillera.

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El especial de esta noche promete desentrañar las claves de una transacción que, según se ha adelantado, ha estado rodeada de negociaciones discretas, presiones económicas y múltiples actores implicados. Uno de los ejes principales será entender cómo se ha llegado a una situación en la que una propiedad tan emblemática ha cambiado de manos, y qué factores han influido en la decisión final de desprenderse de ella. La situación financiera de la artista, que arrastra compromisos económicos significativos, será analizada como parte esencial del contexto.

Pero el valor del programa no reside únicamente en el análisis económico. Como es habitual en el formato, el peso narrativo recae en los testimonios. En esta ocasión, destaca especialmente la participación de Begoña Gutiérrez del Amo, quien en su día formó parte del entorno más cercano de Pantoja como road manager y persona de confianza. Su relato aporta una perspectiva interna sobre el proceso de venta, así como sobre su presunto papel como intermediaria en una operación que, según su versión, implicó a terceros y requirió una compleja gestión de la deuda asociada a la finca.

La finca Cantora. (Foto: Gtres)

Otro de los focos centrales será la figura de Kiko Rivera, cuya relación con su madre ha estado marcada por altibajos, distanciamientos y reconciliaciones públicas. En el programa se abordará su implicación en determinados movimientos relacionados con la propiedad y la herencia familiar, un aspecto especialmente sensible que conecta directamente con el legado de Paquirri. La herencia del torero ha sido, durante años, uno de los puntos más conflictivos dentro de la familia, generando disputas que han trascendido lo privado para convertirse en un asunto mediático recurrente.

La emisión también incorporará materiales inéditos, como audios, mensajes y documentos que, según el programa, permitirán reconstruir con mayor precisión los pasos que se dieron durante la operación. Este enfoque refuerza la identidad de El precio de… como un espacio de investigación que busca ir más allá de la superficie, ofreciendo al espectador elementos que invitan a interpretar y contextualizar los hechos desde diferentes ángulos. Además, el especial no eludirá las consecuencias personales y familiares derivadas de la venta. Cantora ha sido durante años un punto de encuentro y desencuentro, un espacio cargado de significado emocional que ha influido en las relaciones entre los miembros del clan Pantoja. La reconstrucción de episodios clave, como el hallazgo de objetos personales vinculados al pasado familiar o el proceso de desalojo de la finca, ayudará a comprender la dimensión simbólica que ha tenido esta propiedad en la historia reciente de la familia.

Isabel Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

Otro aspecto relevante será la pluralidad de voces que aporta el programa. A través de testimonios de personas que han estado vinculadas al entorno de la artista, se construye un relato coral que intenta abarcar tanto la dimensión económica como la humana del caso. Estas declaraciones, junto con las recreaciones y el material inédito, contribuyen a dibujar un panorama complejo en el que conviven intereses financieros, decisiones personales y dinámicas familiares profundamente entrelazadas.