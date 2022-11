Nuevo revés en el clan Pantoja. Tras el ictus de Kiko Rivera y después de que la tonadillera haya tenido que posponer su gira americana debido a un retraso en un “trámite burocrático”,la que fuera amiga y productora musical de la cantante se ha sentado en el Deluxe para desenmascarar a la artista y sacar a la luz unos audios que no dejan en buen lugar a su hija.

Además de revelar que Isabel Pantoja le debe 150.000 euros por romper el contrato que tenía con ella, Begoña Gutiérrez ha presentado al programa una conversación de la tonadillera hablando sobre su hija. “No puedo más, no puedo consentir lo que está haciendo mi hija. Yo la amo, aunque ella diga que no. Da igual, pero yo no puedo aguantar que me diga que soy una sinvergüenza. Ni a mí, ni a mi familia. Y si ella no se considera mi familia, yo lo siento en el alma. Que haga lo que quiera hacer, porque yo haré lo que tenga que hacer”, se puede escuchar a una Isabel Pantoja dolida.

Ahora, Isa Pantoja recién aterrizada en España, ha querido contestar para las cámaras de Gtres, desmintiendo por completo esa versión de la productora musical. “Acabo de encender el teléfono y lo acabo de ver. Me he quedado sorprendida. Esos audios yo creo, por lo que he podido ver, seguramente sean de hace bastante tiempo. Nuestra relación está bien, hablamos todos los días”, ha asegurado. Además, ha querido mostrar su deseo de que su madre consiga, de una vez por todas, llevar a cabo la gira americana a la que tanta ilusión ha puesto: “Ojalá esta vez sí se pueda hacer porque ya van varias veces en las que no se ha podido hacer y ella tiene muchas ganas”. Además, ha querido desmentir que su madre haya aplazado la gira porque no se han vendido las entradas, tal y como dijo Begoña: «Yo hasta donde tengo entendido era por el visado, no solo de ella sino de todas las personas que la acompañan».

Sin embargo, en cuanto a su tío Agustín no ha querido dar más detalles sobre su relación: “Yo lo que he dicho siempre de mi tío es que no tenía relación con él, que nunca me ha hecho nada directamente, simplemente que no hemos tenido una relación de sobrina y tío. No voy a decir nada más de él”.

Pero Isabel Pantoja no está siendo el único nombre protagonista de la crónica social, pues Kiko Rivera también está sonando con fuerza, sobre todo al salir a la luz sus planes de dar una entrevista para contar no solo cómo había vivido el ictus sino también la no visita de su madre y su hermana. No obstante, parece que ese proyecto de momento no va a llegar. Una decisión de la que Isa Pantoja se enteraba nada más llegar al aeropuerto de Madrid. “Supongo que en algún momento hablará”, ha dicho escueta, para más tarde sincerarse: “Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a decir y si él tiene que aclarar algo qué mejor que lo haga él. Habrá que ver qué dice…”.