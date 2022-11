Begoña Gutiérrez desvela los audios más comprometidos de Isabel Pantoja

Después de anunciar que su esperada gira por América tenía que posponerse hasta marzo de 2023 por puros “trámites burocráticos”, Isabel Pantoja ha tenido que hacer frente a un nuevo varapalo. Tal y como informó Luis Rollán hace apenas unos días, la tonadillera habría firmado un contrato con una conocida amiga suya que finalmente rompió para contar con los servicios de otro promotor. Ahora, la afectada que un día fue mejor amiga de la cantante se ha sentado en el plató del Deluxe para desenmascarar a la madre de Kiko Rivera.

Begoña Gutiérrez ha roto su silencio y, tras ser decepcionada por Isabel Pantoja, ha decidido revelar unos audios de lo más reveladores de la tonadillera, que no la dejan en buen lugar. Además de acusar a la intérprete de deberle 150.000 euros por gestionar dicha gira, la protagonista de la noche ha desvelado que la artista está “sometida a su hermano Agustín”, llegando incluso a confirmar que no actuó junto a Rosalía por decisión del que es su manager.

Pero, dejando a un lado el tema profesional, Begoña ha puesto sobre la mesa algunos de los aspectos más íntimos de Isabel Pantoja. Tal era su relación de amistad que, incluso, se pasaban juntas a través del teléfono hasta altas horas de la madrugada: “Estábamos enganchadas a la Teletienda. Nos tomábamos nuestra pastillita para descansar y nos tirábamos horas comprando por la Teletienda. Ella estaba enganchada a comprar en El Corte Inglés, sobre todo menaje de cocina”. Tras esto, Begoña Gutiérrez ha entregado al programa unos audios en los que la tonadillera no deja en buen lugar a su hija.

“No puedo más, no puedo consentir lo que está haciendo mi hija. Yo la amo, aunque ella diga que no. Da igual, pero yo no puedo aguantar que me diga que soy una sinvergüenza. Ni a mí, ni a mi familia. Y si ella no se considera mi familia, yo lo siento en el alma. Que haga lo que quiera hacer, porque yo haré lo que tenga que hacer”, se puede escuchar a una Isabel Pantoja dolida. Pero no todo queda ahí, pues la conocida promotora musical también ha desvelado que el día que sucedió la mediática pelea entre madre e hija “pasó de todo”: “Para resumirte, yo tuve que salir corriendo con las pantuflas detrás de la niña por las calles de Fuengirola porque había llamado a la prensa para que grabara toda la pelea”. Y es que, el papel que la hermana de Kiko Rivera está teniendo en televisión no cuadra con la versión de Begoña: “A mí, ese día, Isabel Pantoja me dio mucha pena como madre, porque no fue justo el trato que le dio la niña. Bajo mi punto de vista, el papel que realiza la hija está sobrevalorado porque la conozco en vivo y en directo”.

Continuando con los asuntos familiares, Begoña Gutiérrez ha expresado que “Irene Rosales es una víctima, porque es una niña que nunca ha dicho nada malo y no se le ha dado el crédito que se merece”, para así dar paso y confirmar algo que llevaba tiempo rumoreándose en los platós de televisión. La promotora musical ha aprovechado para contar, con pelos y señales, el día que Isabel Pantoja intentó que Mediaset pagara la corona de flores para la madre de la mujer de su hijo tras su muerte: “Me dijo que Mediaset estaba ganando muchísimo dinero a su costa y que era lo mínimo que podían hacer”.

Asimismo, Begoña también se ha encargado de desvelar audios en los que demuestra la gran sintonía entre ambas y una cara hasta la fecha desconocida de Isabel Pantoja. «Tú me llamas nada más que cuando estás en tu casa, guapa», «Has estado en mi tierra y has pasado de mí tres pueblos…» o «A toca cojones no me gana nadie» han sido algunas de las frases que han dejado al plató en silencio y a los colaboradores con la boca abierta. Una entrevista que no ha finalizado ahí, pues Jorge Javier Vázquez ha invitado a Begoña a volver al plató del Deluxe y someterse al polígrafo de Conchita. Un gesto del conductor que la promotora musical no ha dudado en aceptar.