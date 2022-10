Kiko Rivera y su ‘alta envenenada’: del miedo de Isabel Pantoja al portazo de su hermana

Kiko Rivera está pasando por uno de los momentos más delicados de su vida. El dj ingresaba la madrugada del pasado viernes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus. A pesar de que en un primer momento se generaba bastante alarma en torno a su estado, finalmente, la situación del hijo de Isabel Pantoja ha sido menos grave de lo que en principio se pensaba. Tras varios días en observación, el dj recibía el alta hospitalaria este mismo lunes y regresaba a su domicilio en compañía de su mujer, Irene Rosales, que ha estado a su lado en todo momento.

Aunque Kiko Rivera no ha dado todavía declaraciones sobre cómo se encuentra, sí que se ha pronunciado a lo largo de estos días a través de las redes sociales, donde ha agradecido el cariño que ha recibido de sus seguidores y ha ido informando sobre cómo se encontraba.

Sin embargo, en estos días en los que ha estado ingresado, Kiko Rivera no ha recibido la visita ni de su madre ni de su hermana, y no parece que haya sido por falta de voluntad de ninguna de ellas. Según la propia Isa Pantoja confirmó en unas declaraciones en El programa de Ana Rosa que no había podido ver a su hermano y que tampoco había podido hablar con él.

Ya desde su residencia, el propio Kiko Rivera se pronunció sobre este tema a través de de su cuenta de Instagram, donde también ha declarado que va a cambiar de estilo de vida a raíz de este susto, lo que implica, por ejemplo, dejar de fumar, esta vez, ya de verdad. «Manda narices que tenga que estar yo dando explicaciones de quién entra o no en mi casa. Por favor déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones», ha dicho el sevillano, que ha pedido a los medios que dejen de especular sobre una posible visita de su madre o de su hermana. «No inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar. Sólo soy una persona a la que le acaba de dar un ictus. Respétenme y déjenme recuperarme», se ha quejado el dj.

Por el momento, parece que la tonadillera prefiere mantener una actitud prudente y no contradecir la decisión de su hijo. Isabel Pantoja no se atreve a dar ningún paso adelante, por temor a que el estado de Kiko Rivera pueda empeorar y esto sea un riesgo para su salud.

Lo que está claro es que Isa Pantoja no va a acudir a ver a su hermano, al menos, no de momento. La colaboradora ha decidido poner tierra de por medio y se ha marchado fuera de España. Las cámaras de la Agencia Gtres la han captado en el aeropuerto de Madrid en compañía de su pareja, Asraf Beno y su hijo Alberto, donde se han marchado, al parecer, a Tailandia, para pasar unos días de desconexión en medio de este temporal.