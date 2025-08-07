Agustín Bravo confiesa lo peor a lo que se enfrentó durante sus 46 días en ‘Supervivientes’

Después de estar 46 días en Honduras, Agustín Bravo abandonó Supervivientes el 24 de mayo de 2021. Estuvo nominado en dos ocasiones y se convirtió en el cuarto expulsado de la edición. Han pasado cuatro años desde entonces, pero todavía hay cosas que no ha contado y ahora es el momento de hacerlo. Mediaset está preparando la nueva temporada de All Star, que contará con famosos que ya han pasado por la famosa isla. Algunos han pedido que Agustín sea uno de los elegidos, pero lo cierto es que él guarda un recuerdo agridulce del reality.

El comunicador ha concedido una entrevista para presentar Se alquila, una obra de teatro que contará con su presencia. Durante esta charla, recogida por los micrófonos de la agencia Gtres, Bravo ha explicado qué fue lo peor a lo que se enfrentó durante su experiencia en Supervivientes. Según dice, no tuvo oportunidad de demostrar su valía, pues no se dio ninguna circunstancia que le permitiese exponerse al 100%.

Un recuerdo agridulce

«Estuve ahí y sé cómo se pasa, pero no fue la experiencia, no me sacó ni el 15% de lo que yo tengo. Llevo trabajando en esto mucho tiempo y lo que no haces no sale y si no me dejaron hacerlo pues no se vio», ha comentado al respecto. Es consciente de que Telecinco tiene en marcha Supervivientes All Star y ha explicado cuál será su hoja de ruta a partir de ahora.

Agustín Bravo el día de su expulsión de ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

«Me ha dicho mi mánager lo de All Stars y yo lo voy a aclarar: Agustin Bravo fue en el 2021 y le metieron en un barco y después le sacaron y le metieron en un corralito. No me dejaron hacer nada. Yo entiendo que la productora piense que voy a dar juego. Si a alguien se le enciende la bombilla y quiere ver cómo se desenvuelve Agustín Bravo puede ser, pero no me han llamado y no creo que lo hagan». Es decir, de momento, su viaje a Honduras está descartado.

Hay que recordar que Agustín Bravo coincidió con algunos famosos que le involucraron en situaciones bastante incómodas. Por ejemplo, tuvo problemas con la periodista Alexia Rivas y con la influencer Melyssa Pinto, actual novia de Mario Casas. Esto supuso un obstáculo, pues su intención era disfrutar del concurso con todos sus compañeros y no tener que añadir ningún nombre a su lista de enemigos.

«Tenía las ideas claras de llevarme bien con todo el mundo, ser divertido, dar buen rollo, aunque parece que la televisión no lo valora, como comunicador que llevo 40 años sé que eso también vale y también funciona. Yo quería demostrar eso pero no me dejaron. Yo creo y me temo que no pasé por ‘Supervivientes’ con las mismas condiciones de todos», comenta para Gtres.

Los planes de Agustín Bravo

Agustín Bravo con Andoni Ferreño durante su obra de teatro. (Foto: Gtres)

Tal y como ha recalcado Agustín Bravo, es un comunicador que lleva muchas décadas en los medios. Ha hecho de todo y ahora ha apostado por su faceta de actor, así que podremos verle en Se alquila, una obra que protagoniza junto a su compañero Andoni Ferreño en Madrid.

Por otro lado, no ha cerrado a puerta a la pequeña pantalla. De hecho, piensa que haría un buen papel en Masterchef Celebrity, el concurso culinario de TVE: «Soy muy cocinillas, aunque me dicen que es muy duro y eso también me asusta. Yo quiero hacer televisión, pero no pasarlo tan mal. Creo en mi intuición y tengo intuición a la hora de guisar y cocinar, pero me dicen que es muy duro».