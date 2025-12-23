Malas noticias para Messi: su hermana María Sol sufre un grave accidente de tráfico

Malas noticias han sacudido a la familia Messi y, en particular, a los seres más cercanos a María Sol Messi, hermana menor del reconocido futbolista Lionel Messi. Lo que debía ser un momento de alegría y celebración se ha convertido en preocupación y cuidados intensivos, después de que la joven sufriera un grave accidente de tráfico que ha obligado a posponer su boda, inicialmente prevista para el próximo 3 de enero en Rosario, Argentina. La diseñadora y empresaria, de 32 años, se encontraba en Miami cuando ocurrió el siniestro, que le provocó fracturas y quemaduras, alterando por completo sus planes personales y familiares.

El accidente se produjo mientras María Sol conducía su vehículo en Miami. Según relataron fuentes cercanas y el periodista Ángel de Brito en el programa LAM de América TV, la joven sufrió un desvanecimiento al volante que derivó en la pérdida de control del automóvil y posterior colisión contra un muro. Aunque algunos medios también mencionan la posibilidad de una «caída de motocicleta», la versión más confirmada es la del accidente automovilístico. La madre de María Sol, Celia Cuccittini, ha confirmado que, afortunadamente, su hija se encuentra fuera de peligro, pero que las lesiones sufridas son serias y requieren un largo proceso de rehabilitación.

Leo Messi y Antonella Roccuzzo. (Foto: Gtres)

Entre las consecuencias físicas más graves se encuentran la fractura de dos vértebras, lesiones en el talón y la muñeca, así como quemaduras cuya atención médica fue inmediata. Las fracturas vertebrales, en particular, implican un desafío significativo, ya que la recuperación será lenta y exigirá sesiones constantes de rehabilitación para recuperar la movilidad y fuerza perdidas. A pesar de todo, el entorno familiar asegura que María Sol está estable y enfocada en su recuperación, acompañada por sus seres queridos en Rosario, donde fue trasladada desde Estados Unidos.

El accidente también ha tenido un impacto emocional y afectivo. La boda de María Sol con Julián ‘Tuli’ Arellano, entrenador del equipo Sub-19 del Inter Miami y pareja de la diseñadora desde hace más de diez años, ha tenido que ser pospuesta indefinidamente. La pareja comparte una historia de amor que se remonta a la infancia, habiendo crecido en el mismo barrio de Rosario. Su relación, sólida y duradera, ha atravesado no solo la vida personal, sino también proyectos profesionales compartidos, incluido el traslado a Estados Unidos por motivos laborales vinculados al fútbol. Este enlace, que prometía reunir a familiares y amigos cercanos, incluidos Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, deberá esperar hasta que María Sol se recupere completamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tuli (@tuli_arellano9)

A diferencia de su hermano, la hermana de Messi ha mantenido un perfil bajo, priorizando su privacidad y desarrollando su carrera profesional lejos de los reflectores. Diseñadora de moda y empresaria, María Sol ha trabajado tanto en España como en Argentina, construyendo su propio camino en el mundo de la moda y los negocios. Su vida, aunque discreta, ha estado marcada por logros significativos y un compromiso constante con sus proyectos personales.