Derecho en una universidad pública: la opción más probable para la formación de Leonor

Leonor está a pocas semanas de finalizar su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. Para ella será el broche de oro a tres años de intensa instrucción en los que ha pasado por la Academia General de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín y el buque escuela Juan Sebastián Elcano y ahora Murcia. Un itinerario muy similar al que ya realizó su padre, el Rey Felipe VI a su misma edad.

La Casa del Rey todavía no ha confirmado cuáles van a ser sus próximos pasos y, aunque se espera que las incógnitas se despejen en breve, algunos medios ya aseguran que la princesa va a seguir la estela del monarca. Esto significa que va a estudiar en una universidad española y que su formación va a estar orientada al Derecho y las Relaciones Institucionales.

Mientras que su hermana menor, la infanta Sofía, está cursando un grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa -después irá a París y terminará en Berlín- en el caso de Leonor no se espera que estudie fuera de España, al menos, no la primera parte de su formación universitaria. Otra cosa es que, al igual que el Rey, haga un posgrado en una universidad en el extranjero. Don Felipe cursó un programa de Relaciones Internacionales en Georgetown, donde coincidió con su primo, Pablo de Grecia.

Leonor, en su llegada al Congreso para un acto institucional. (Foto: Gtres)

Derecho en una universidad de Madrid

Según ha publicado la revista Vanity Fair, los Reyes don Felipe y doña Letizia están ya preparando el regreso de Leonor a Madrid después de cinco años en los que se ha estado formando fuera. Primero en Gales y después en su paso por las academias militares. Una vez acabe en San Javier, Leonor volverá a Zarzuela para sus estudios universitarios.

Tal como asegura la revista, la Casa Real está valorando ya las posibles opciones de cara a la formación de la princesa. Esto va a incluir la matriculación en una universidad española, probablemente pública, de la misma manera que hizo su padre. Hasta ahora, Leonor ha seguido una estructura de formación muy parecida a la del Rey, tanto en España como fuera de nuestro país.

La Reina Letizia y la Princesa Leonor en el Palacio Real de Madrid. (Foto: Gtres)

De entre las universidades que actualmente hay en la Comunidad de Madrid -no parece probable que Leonor se marche a otro punto de España-, la Autónoma parte como favorita, sobre todo, porque fue allí donde estudió el Rey. Por cierto, hace unas semanas el monarca y doña Letizia volvieron a la Facultad de Derecho para un homenaje a Tomás y Valiente, que fue profesor de don Felipe.

Además de por haber sido el lugar en el que estudió el Rey, la Autónoma es la favorita porque no está muy lejos de Zarzuela y tiene una extraordinaria calidad docente. Ofrece varios programas que encajarían a la perfección con lo que necesita una futura jefa de Estado como un doble grado en Derecho y Ciencia Política y Administración Pública de cinco años, entre otros.

El Rey Felipe en la Universidad Autónoma. (Foto: Gtres)

Leonor podría decantarse también por otras universidades madrileñas, como la Complutense o la Carlos III. En el caso de la Complutense, seguiría los pasos de doña Letizia, que se licenció en la Facultad de Ciencias de la Información. También la infanta Cristina estudió allí y fue la primera infanta de España en obtener un título universitario. Lo que no se contempla es que apueste por una universidad privada, a pesar de que Madrid cuenta con varias de gran prestigio.