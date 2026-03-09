En vídeo| La reacción de Anabel Pantoja tras conocerse la reconciliación de Kiko Rivera con su madre

El 2026 parece que está siendo un muy buen año para Kiko Rivera. Y es que después de enfrentarse a su mediático divorcio con Irene Rosales, el DJ ha encontrado de nuevo el amor junto a Lola García y ha hecho las paces con su madre, Isabel Pantoja.

Fue el pasado jueves, 5 de marzo, cuando publicó una fotografía de su infancia en la que aparecía posando junto a la tonadillera, algo que hizo saltar todas las alarmas sobre una posible reconciliación entre ambos. Minutos más tarde, fue la periodista Almudena del Pozo la que confirmó que, efectivamente, habían conseguido dejar a un lado sus diferencias y darse una segunda oportunidad después de que la intérprete de Marinero de luces llamara a su hijo por teléfono. «Los dos se han echado mucho en falta y a partir de ahora se inicia una vida nueva para los dos, tanto para Isabel como para Kiko», explicaba la mencionada.

Storie de Instagram de Kiko Rivera. (Foto: RRSS)

Como no podía ser de otra manera, las reacciones no se han hecho esperar y una de las más destacadas ha sido la de Anabel Pantoja, uno de los pocos miembros de la familia que nunca ha dejado de mantener relación con la cantante. La influencer ha pasado el fin de semana en Nevalia— un festival organizado por Ron Barceló en Formigal— y en su regreso a Madrid, se ha enfrentado a las preguntas de los reporteros, los cuales han querido saber su opinión acerca de la reconciliación que se ha producido entre su primo y su tía.

«Lo he pasado muy bien», comenzaba a decir con un rostro que apuntaba a que no quería pronunciarse de absolutamente nada. Sin embargo, los reporteros continuaban cumpliendo con su trabajo y le insistían en si le alegraba que este acercamiento familiar hubiera tenido lugar, una cuestión que Anabel prefería ignorar por completo mientras se subía en el VTC que había solicitado. «Lo siento, pero no te voy a contestar a nada […] Hasta luego», concluía.

Anabel Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

Las primeras palabras de Kiko Rivera

Desde que Kiko Rivera compartió con sus seguidores la fotografía junto a su madre y se conoció su reconciliación, sus pasos han sido uno de los más buscados de los últimos días. Un equipo de Gtres dio con su paradero, pero, lejos de convertirse en una oportunidad para que el DJ aclarara lo que está sucediendo, este prefirió cantar a cámara el estribillo de su última canción, dedicado a su novia. «Lola, Lola, tu sonrisa me enamora», decía mientras lucía una notable sonrisa y evitaba las preguntas de la prensa.

Kiko Rivera reaccionando a la noticia de Isabel Pantoja. (Foto: Gtres)

La reacción de Isa Pantoja

Isabel Pantoja no solo ha estado distanciada de Kiko en este tiempo, sino que también se ha mantenido lejos de su hija Isa. Es por ello por lo que muchos han querido conocer la opinión de la joven al respecto, algo que el programa de Joaquín Prat quiso saber de primera mano, llamando directamente a la mujer de Asraf Beno. «¿Cómo? ¿Quién? No sé… ¿Pero es verdad? No sé. No sé nada. Me ha dejado un poquito en shock, lo siento. Estoy un poco así… Lo voy a mirar y todo», decía, dejando más que claro que la noticia le había pillado por sorpresa.