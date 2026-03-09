Harald de Noruega regresa a Oslo tras su ingreso en Tenerife

Harald de Noruega ya está de vuelta en Oslo. El monarca y su esposa, la reina Sonia, ya han regresado a casa tras sus accidentadas vacaciones en nuestro país. La pareja se encontraba de unos días de descanso en Tenerife cuando el rey sufrió una infección por la que tuvo que ser hospitalizado. Hasta la isla se trasladó el médico personal del rey noruego para supervisar su tratamiento mientras el príncipe Haakon ha permanecido como regente. Algo a lo que, por cierto, está muy acostumbrado dada la delicada salud de su padre.

Fuentes oficiales han confirmado ya el regreso del monarca a Oslo y su vuelta a la actividad institucional. Los reyes volvieron a casa este mismo fin de semana y Harald tiene actos previstos a lo largo de esta semana, en concreto, el jueves. La casa real ha anunciado que el padre del príncipe Haakon se encuentra bien y con ganas de retomar la normalidad.

Los reyes Harald y Sonia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Un momento crítico

La vuelta al trabajo del rey supone todo un alivio para la institución en uno de los momentos más críticos para la Corona. Las recientes encuestas confirman que la popularidad de los miembros de la familia real está bajo mínimos, sobre todo, la de la princesa Mette-Marit. A pesar del comunicado que emitió tras las últimas revelaciones de su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, la mayoría de los noruegos consideran que no ha sido suficiente y no creen que pueda ser la futura reina. Es más, ella misma aseguró que iba a dar más explicaciones pronto, pero sigue guardando silencio y esto genera tensiones. Una situación sobre la casa real de momento no se ha pronunciado, aunque sí que se sabe que hay preocupación máxima sobre el tema.

El príncipe Haakon y el rey Harald en un acto. (Foto: Gtres)

Precisamente, la popularidad de los reyes es la que menos cuestionada está. A pesar de la delicada salud del rey Harald y de algunos comportamientos erráticos en los últimos años, tanto él como la reina Sonia cuentan con el apoyo de los noruegos. Precisamente por eso, algunas fuentes aseguran que los reyes están preocupados por la supervivencia de la institución y no se plantean dar un paso atrás para que Haakon asuma la jefatura del Estado.

Este movimiento podría ser catastrófico y suponer el final de la monarquía en Noruega. Es más, algunos sectores de la población de Noruega consideran que sería mucho más adecuado que la princesa Ingrid sucediera a su abuelo, saltándose el eslabón que representan Haakon y Mette-Marit. No obstante, también cabe la posibilidad de que se aparte directamente a la princesa y no se le permita ser reina ni tener un papel oficial.

El rey Harald en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La delicada salud del rey

A sus 89 años y sin intención de abdicar, el rey Harald tiene una salud muy delicada que ha llevado a su hijo a ejercer como regente en varias ocasiones. En los últimos años, el monarca ha estado numerosas veces de baja por diversos motivos de salud y algunas veces incluso han sido bajas marcadas por la polémica. Es el caso del viaje que hizo a Malasia por su cumpleaños y del que tuvo que regresar en un avión medicalizado por una infección. Un episodio que generó controversia porque el monarca ya era consciente de su delicada salud cuando decidió hacer el viaje. No obstante, la casa real aseguró que contaba con la aprobación de sus médicos.