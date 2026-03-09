Aldo Comas, el marido de Macarena Gómez, fue uno de los protagonistas indiscutibles de la noche de los Premios Goya y no precisamente por recoger un premio. El artista no dudó en alzar la voz por los 50.000 iraníes muertos en los últimos dos meses. «Nadie habla de ello, veo muchos pins de todo pero de eso no. Quizá también hemos de acabar con regímenes teocráticos que asesinan a su población», dijo. Tras ello, el esposo de la actriz recibió muchas críticas y hate en redes. Una semana después de la polémica, en la presentación de sus últimas obras de arte, se ha reafirmado en su postura contra la política española.

Aldo Comas, firme en sus ideas políticas

Desde que regresara de Hasta el fin del mundo, el programa de la cadena pública en la que coincidió con otros VIPs como Rocío Carrasco o Alba Carrillo, el artista ha estado inmerso en la creación de sus nuevas obras de arte. «Desde que volví en octubre, llevo pintando esto. Me inspira la belleza», ha dicho en su encuentro con los medios.

Aldo Comas y Macarena Gómez. (Foto: Gtres)

El marido de Macarena Gómez, además, ha confesado que padece, «un TDAH galopante, unas altas capacidades que solo le han servido para meterse en líos». «Voy consumiendo belleza que muchas veces no sabes que las estas consumiendo», ha dicho.

Por su parte, el artista no ha dudado en responder a la pregunta acerca de los premios que reconocen el cine español y donde alzó la voz sobre los iraníes fallecidos en los últimos meses debido a la guerra: «Este lío de los Goya estoy muy orgulloso, porque creo que me han escrito, no exagero, cuatro o cinco mil mensajes de iraníes, sin internet, agradeciéndomelo. Celebran cada bomba. Nadie habla de ellos desde hace meses, en este caso no ha habido tanto hate como en otros berenjenales que me he metido».

Aldo Comas. (Foto: Gtres)

Comas, además, ha aprovechado la ocasión para descubrir su parte más solidaria y desconocida hasta la fecha tras las críticas recibidas en los últimos días. Un servicio a la sombra y conocido por pocos que ahora ha desvelado: «Fui a Ucrania, tuve a 100 refugiados, estuvieron dos meses viviendo en casa, llevamos más de medio millón en material. Soy más ecologista que nadie, vivo en el campo y consumo los huevos de mis gallinas. Nadie me tiene que decir cómo tengo que ser. Yo voy haciendo mi camino de bondad».

Finalmente, el artista ha dado su opinión sobre las chapas Free Palestina que llevaron algunos compañeros de profesión de su mujer: «El año que viene me voy hacer un esmoquin de chapas», y ha comentado que solo «haría política para ser alcalde de su pueblo»: «Haría política para ser alcalde de mi pueblo. Soy sensible a la par que provocador. Ahora me afectan menos las críticas».