El preocupante mensaje de Aldo Comas desde el hospital: "Ante la gastro más bestia"

Aldo Comas ha hecho saltar todas las alarmas tras anunciar que pasará las Navidades internado en el hospital. Y es que el marido de Macarena Gómez ha explicado que los problemas de salud que lleva arrastrando desde su paso por Al fin del mundo vuelven a hacer mella de la peor manera posible. Tanto es así, que debe permanecer ingresado a la espera de que le realicen diversas pruebas. Y es que lo que en un primer momento parecía una gastroenteritis algo más fuerte de lo habitual, terminaba derivando en diverticulitis. Un problema intestinal que se ha agravado durante su aventura por Latinoamérica, donde ha competido junto al actor José Lamuño.

Aldo Comas. (Foto: Gtres)

«Hoy veré el capítulo desde el palco VIP de la clínica de la Santa Creu. Me están haciendo pruebas. Estamos ante la gastro más bestia que nunca he pasado», ha anunciado en redes demostrando que, pese a su condición, no piensa perderse la nueva entrega del reality.

Aldo Comas durante su participación en ‘Al fin del mundo’. (Foto: Gtres)

El preocupante mensaje de Aldo Comas desde el hospital

Ante esta delicada situación, son numerosos los seguidores de Aldo que no han dudado en transmitirle sus mejores deseos, llenando su publicación de comentarios positivos. «Ánimo y paciencia», le han escrito. «Consecuencia de la aventura… Lo siento, cuídate mucho, querido Aldo» o «Todo saldrá bien», puede leerse en su perfil. Así, permanecen a la espera de nuevas noticias sobre su recuperación. Pero, ¿qué es la diverticulitis?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aldo Comas (@aldocomas)

Según informan portales especializados como Mayo Clinic, esta afección se produce «cuando aparecen bolsas abultadas irregulares inflamadas en la pared del intestino grueso». Sin embargo, no lo califican como un gran riesgo para la salud y, en determinadas ocasiones, la enfermedad ni siquiera presenta síntomas más allá de cólicos en la parte baja del abdomen, o sangrado en las heces en los casos más extremos. Tal y como explica el propio Comas, ha tenido suerte al tratarse de una diverticulitis sin infección, ya que en el otro caso se habría agravado su estado.

Aldo Comas, José Lamuño y Rocío Carrasco. (Foto: Gtres)

Pese a que una de las facetas más conocidas del marido de Macarena Gómez es la de creador visual y performer, durante su paso por Al fin del mundo pretende dejarse conocer más en profundidad. De esa forma, se pondrá a prueba junto a Lamuño en arduos desafíos, durante los que deben sobrevivir sin apenas recursos. Lo que supone uno de los retos más importantes de su vida, teniendo en cuenta que Comas está acostumbrado a controlar cada detalle de los proyectos en los que participa, al igual que el propio esfuerzo físico que se ven obligados a ejercer en los diferentes trabajos que se les plantea a lo largo del reality.

Durante esta aventura, Comas también comparte pantalla con otros rostros conocidos como Rocío Carrasco, Anabel Dueñas, Alba Carrillo o Yolanda Ramos, entre muchos otros famosos.