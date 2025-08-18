Rocío Carrasco pone tierra de por medio y se separa de Fidel Albiac: su gran aventura en Costa Rica

Rocío Carrasco ya ha puesto rumbo a Costa Rica junto al resto del equipo de Hasta el fin del mundo, un reality que pretende reunir a 12 concursantes famosos de la talla Yolanda Ramos, Jedet o Alba Carrillo, y junto a los que recorrerá América Latina. Una especie de Pekín Express que todavía no tendría fecha de estreno, pero que aterrizará próximamente en nuestras pantallas. De esta forma, la hija de la «la más grande» pone tierra de por medio y se separa de Fidel Albiac para adentrarse en esta gran aventura. Algo poco habitual en la pareja, que ya ha demostrado lo unidos que están ante la adversidad.

Albiac ha sido siempre uno de los grandes apoyos de Rociíto en medio del acoso y derribo recibido por parte de su familia. Sobre todo, cuando decidió contar «su verdad» mediante un polémico documental en Telecinco hace ya 4 años. Antes de separarse, y sin poder contener la emoción, Carrasco ha dejado muy claro que echará mucho en falta a su marido durante estos meses. Y es que las grabaciones del formato no terminan hasta noviembre.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac en una gala. (Foto: Gtres)

Un viaje que definen como «apasionante y transformador», en el que los participantes se desplazarán de un lado a otro sin usar aviones ni dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o GPS, en una «experiencia que cambiará para siempre sus vidas». De hecho, tan solo podrán contar con una pequeña cantidad de dinero.

Paula Vázquez junto a los concursantes de ‘Hasta el fin del mundo’. (Foto: Gtres)

Serán seis las parejas que se pongan a prueba en esta nueva aventura, entre las que encontramos a: Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos; Alba Carrillo y Cristina Cifuentes; Jedet y Andrea Compton; Rocío Carrasco y Anabel Dueñas; NIA y J Kbello; y Aldo Comas y José Lamuño. Todos se han dado cita en el aeropuerto, donde han posado junto a Paula Vázquez antes de embarcar en este apasionante viaje. Una producción de RTVE, en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) y que promete mantenernos pegados a la pantalla.

Los concursantes de Hasta el fin del mundo ponen rumbo a Costa Rica

Nuestros famosos tendrán que llegar a un punto fijo en el tiempo establecido, buscando la forma de desplazarse, el alojamiento e incluso administrando sus recursos. El orden de llegada marcará la siguiente etapa y, si se quedan sin dinero, también pueden trabajar para conseguir fondos extra. De ese modo, no cabe duda de que las parejas forjarán estrechas relaciones que mantendrán más allá del reality.

Paula Vázquez en el aeropuerto antes de poner rumbo a Costa Rica con los concursantes de de ‘Hasta el fin del mundo’. (Foto: Gtres)

«En Hasta el fin del mundo se unen valores como el compromiso con lo genuino o la exploración interior, con una gran fortaleza narrativa y logística para enfrentarse a imprevistos reales», detallan. Mientras que Paula Vázquez, presentadora del formato, asegura que ha hecho «un montón de programas de este tipo, de aventura, aunque ninguno como este».

«Por el camino les daremos un dinerito mínimo que corresponde al billete de turista de un lado a otro. Tendrán que trabajar, buscar rutas ellos solos… Son 16.000 kilómetros», ha explicado las normas que deberán seguir en el concurso.

Paula Vázquez, muy feliz y enamorada

Por otro lado, este proyecto llega en un gran momento personal para Vázquez, quien vive uno de los veranos más felices e intensos de su vida. Y es que se la relaciona con el empresario Ignacio Sagnier, quien forma parte de la jet set española, y también se define como un gran apasionado de las motos. «Está muy enamorada y se les ha visto juntos últimamente», aseguran.

Paula Vázquez junto a los concursantes de ‘Hasta el fin del mundo’. (Foto: Gtres)

Poco asidua a hablar sobre su vida privada, Vázquez acudía este fin de semana al programa D Corazón, donde le preguntaban abiertamente sobre el tema. «Te has ganado el respeto de la prensa, pero pocas veces nos has contado alguna cosa de tu vida», insinuaba Javier de Hoyos. Lo que ponía en un verdadero aprieto a la presentadora. «Qué raro se me hace», respondía ella visiblemente incómoda y sin querer entrar en detalles sobre su situación sentimental. «Yo te conozco bastante y sé que te cuesta», apuntaba Anne Igartiburu a su vez tendiéndole la mano.