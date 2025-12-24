El alcalde de Arganda da nuevos detalles de la protectora de la Reina Sofía: ¿la apoyan los Reyes?

Este año termina de una manera agridulce para la Reina Sofía. La madre del Rey Felipe VI acaba de afrontar la triste pérdida de una de las personas más importantes de su vida, su gran amiga, Tatiana Radziwill. Sin embargo, también espera con ilusión la puesta en marcha de la protectora de animales que abrirá sus puertas en los próximos meses en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

La madre del monarca estuvo recientemente visitando la zona en la que se va a instalar la protectora y recorriendo las obras. Doña Sofía aprovechó para interesarse por el avance de los trabajos, que avanzan a buen ritmo. No obstante, a pesar de que fue el pasado mes de julio cuando el ayuntamiento de la localidad madrileña informó de que la Fundación Reina Sofía estaba ultimando los detalles para un centro de protección de animales, todavía no se ha confirmado la fecha exacta en la que abrirá sus puertas.

La Reina Sofía con un panda en los brazos. (Foto: Gtres)

Ahora, el alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, ha desvelado nuevos detalles sobre este importante proyecto. «La propia Reina Sofía ha dicho que es uno de los sueños que tiene desde hace mucho», ha contado el edil, que está encantado con la idea de que hayan elegido la localidad madrileña para que sea el lugar en el que se instale en centro. «Creo que es una felicidad muy grande y estamos volcados para conseguir que se haga realidad», ha sentenciado.

El alcalde ha explicado que fue a mediados del pasado año cuando les informaron de que se estaba buscando un terreno para poder ubicar el centro y fue entonces cuando doña Sofía visitó la zona con los responsables de la fundación. «Yo estuve aquel día y puedo decir que le encantaron, porque una de las cosas buenas que tiene este terreno es que está en plena naturaleza al lado del río, en pleno parque regional del sureste, en una zona de lagunas y humedades», ha comentado.

La Reina Sofía en una visita al Zoo. (Foto: Gtres)

Aunque todavía no se ha confirmado el nombre que llevará el centro, el alcalde cree que se elegirá el de la Reina Sofía: «Ella es la que lo va a poner en marcha», ha recalcado. Además de perros y gatos, también va a haber otros animales, de hecho, la madre del Rey Felipe se interesó en especial por los burros. Doña Sofía siente una especial predilección por estos animales e incluso tiene una pareja en Zarzuela.

El apoyo de los Reyes

Aunque Alberto no sabe si los Reyes apoyan directamente este proyecto, el alcalde está convencido de que tanto don Felipe como doña Letizia están contentos con la iniciativa. «Yo de eso no tengo ni idea, la verdad, pero nosotros hemos mantenido relación con la Casa Real y con la Fundación Reina Sofía y entiendo que este proyecto lo tiene que apoyar todo el mundo. Entiendo que los actuales Reyes también lo apoyan, porque es un proyecto además muy bonito», ha explicado.

Los detalles de la visita de doña Sofía

Alberto ha contado que él estuvo presente el día que la Reina Sofía visitó los terrenos y ha contado algunos detalles: «Se había planificado un poco la visita en el coche y ella dijo que quería ir andando, recorrimos toda la parcela, entramos al barrio del Puente Arganda, tuvo la oportunidad de hablar también con mucha gente… te das cuenta de que ella está muy implicada en todos estos temas, que a veces cuando la ves en la televisión puedes pensar bueno, esto hay alguien que lo decide y ella pues pone un poco la cara visible pero no, es ella misma la que ya ha repetido en varias ocasiones que esto lo quiere llevar a cabo», ha explicado.

La Reina Sofía en un acto con animales. (Foto: Gtres)

El alcalde ha insistido en la actitud totalmente cercana y natural de doña Sofía, algo que también ha destacado de los Reyes. Aunque era la primera vez que coincidía con ella, Alberto ha comentado que la madre del monarca se comportó con él como cualquier persona normal, algo que él agradeció. «No dejan de ser personas normales», ha dicho.