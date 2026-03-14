«Hay tradiciones que van más allá de las creencias personales». Algo así podría resumir la relación de la Reina Letizia con la religión. Aunque nunca ha ocultado que se considera una persona más bien agnóstica, lo cierto es que con el paso de los años ha demostrado un profundo respeto por las tradiciones religiosas que forman parte de la historia y la identidad cultural de España.

De hecho, no es raro verla en celebraciones importantes. En la Semana Santa del 2024 sorprendía a muchos al acudir a una procesión en pleno centro de Madrid, en una lluviosa jornada que no impidió que los Reyes se acercaran a seguir el recorrido de la Virgen de la Soledad y el Desamparo. Los paraguas no paraban de abrirse y cerrarse entre el público mientras algunos curiosos intentaban acercarse para verla de cerca. Un gesto que muchos interpretaron como una muestra más de su respeto hacia estas fechas tan arraigadas en nuestro país.

La Reina Letizia recibe la comunión durante una ceremonia religiosa. (Foto: Gtres)

Sin embargo, su relación con la Iglesia también ha generado comentarios en más de una ocasión. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando un vídeo grabado durante una misa se hizo viral en redes sociales. En las imágenes se veía a la Reina permanecer quieta mientras el resto de los asistentes se santiguaban. Ese detalle, aparentemente sin importancia, provocó un auténtico aluvión de comentarios y especulaciones sobre sus creencias.

Pero si hay un momento que define bien esa relación compleja entre la madre de la Princesa Leonor y el mundo religioso, ese fue sin duda el que vivió en 2019, cuando fue nombrada Abadesa de Honor de la Cofradía del Cristo del Gran Poder de León.

Una carta enviada a Zarzuela que cambió todo

Puede sonar a cargo importante, pero en realidad se trata de un título puramente honorífico. No implica responsabilidades religiosas ni participación obligatoria en los actos de la institución.

La historia de cómo surgió este nombramiento es, además, bastante curiosa. Todo comenzó cuando la hermandad recibió una talla muy especial: la Virgen de los Reyes de León. Aquella imagen llevaba un manto cargado de simbolismo que recordaba el peso histórico de los antiguos reyes leoneses en la historia de la monarquía española.

La entonces Princesa Letizia presenta a la infanta Sofía ante la Virgen de Atocha en 2007. (Foto: Gtres)

Fue entonces cuando a algunos miembros de la institución les surgió la idea. «Ese manto refleja la importancia de los Reyes de León y de la monarquía en nuestra historia», explicaron más tarde. Y fue precisamente ese detalle el que les hizo pensar en la esposa de Felipe VI como la figura ideal para rendir homenaje a las mujeres que han formado parte de la monarquía.

La propuesta no surgió de un día para otro. Coincidiendo con el 25º aniversario de la cofradía, los responsables decidieron enviar una carta al Palacio de la Zarzuela explicando la historia de la institución y su deseo de nombrar a la Reina Abadesa de Honor.

Uno de los responsables de la hermandad, Manuel, recordaba años después aquel momento con una mezcla de nervios y emoción. En la carta planteaban una pregunta muy directa: «¿Qué mejor homenaje a las mujeres de la monarquía española que la Reina Letizia acepte este nombramiento?».

Imagen del Cristo del Gran Poder de León.

Pero el proceso no fue tan sencillo como enviar una carta. Tuvieron que preparar un auténtico dossier con credenciales, documentos históricos y todo tipo de información sobre la tradición de la cofradía. Incluso enviaron varias cajas con material explicativo para que en la Casa Real pudieran estudiar la propuesta. La espera se hizo larga. «Pasaron meses sin saber nada», recuerdan algunos miembros de la cofradía. Pero finalmente llegó la respuesta que tanto esperaban: la Reina aceptaba el nombramiento.

Para los miembros de la institución fue todo un orgullo. Además, como ellos mismos explicaron con cierto sentido del humor, el cargo no suponía ninguna carga para la Reina. «No tiene que hacer nada, es solo un reconocimiento. Sinceramente, si yo fuera la Reina y me ofrecieran un nombramiento que implicara más trabajo, seguramente tampoco lo habría aceptado», comentaba entre risas uno de los responsables.

Una de las cofradías más conocidas de León

La Cofradía del Cristo del Gran Poder de León es una de las más conocidas de la ciudad y reúne a más de 4.000 hermanos, lo que la convierte en una de las instituciones más populares de la Semana Santa leonesa. Cada año, durante esas fechas, cientos de cofrades vestidos con sus tradicionales túnicas recorren las calles de la ciudad acompañando las imágenes en procesión.

Eso sí, a pesar del título, Letizia nunca ha participado personalmente en las procesiones que organiza la cofradía, como la del Domingo de Ramos o la solemne Procesión de la Despedida del Jueves Santo, dos de los momentos más importantes de la Semana Santa de León.

En algunos tramos del recorrido se guarda incluso un silencio absoluto, una tradición muy característica de esta celebración que impresiona especialmente a quienes la ven por primera vez.

Los Reyes junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía durante una procesión en Madrid. (Foto: Telecinco)

Y lo cierto es que este no ha sido el único reconocimiento que ha recibido por parte de distintas hermandades en España. A lo largo de los años también ha sido nombrada Camarera de Honor en varias instituciones religiosas muy conocidas, entre ellas la de la Virgen de la Amargura, la Hermandad del Juncal de Sevilla o la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza. Además, ostenta el título de Camarera Mayor Honoraria de la Hermandad de María Santísima de la Soledad.

Resulta curioso porque su historia personal con la religión ha sido bastante diferente. Letizia fue educada en la fe católica: fue bautizada, hizo la Primera Comunión y creció en un entorno familiar donde estas tradiciones formaban parte de la vida cotidiana. Con el paso del tiempo, sin embargo, su visión cambió. Su primer matrimonio fue civil y durante años mantuvo una postura más bien laica respecto a la religión.

Todo cambió cuando entró en la familia real. Su papel institucional como esposa del Rey de España hizo que las tradiciones religiosas volvieran a formar parte de su vida pública. Durante años, por ejemplo, la Familia Real tenía una cita casi fija con la Misa de Pascua en Mallorca, una tradición que se repitió durante décadas y que solía dejar una de las fotografías familiares más comentadas del año.

Aquella imagen de los Reyes, las Infantas y los entonces Príncipes se convirtió durante mucho tiempo en uno de los símbolos de la Semana Santa española. Sin embargo, con el paso de los años la escena fue cambiando. La última gran foto familiar tuvo lugar en 2006. Después llegaron acontecimientos que fueron reduciendo poco a poco la presencia de algunos miembros de la familia, como la separación de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar o, más tarde, el escándalo del caso Nóos.