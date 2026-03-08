Las cuatro mujeres que blindan a la Reina Letizia y le ayudan en su día a día

La Reina Letizia siempre ha demostrado ser una buena amiga. Es algo que puede confirma Sonsoles Ónega, quien ha contado con su apoyo en repetidas ocasiones. Hace unos días, Su Majestad se dejó ver en el funeral de Fernando Ónega, padre de su compañera. Estuvo acompañada de Marta Carazo, la jefa de su secretaría y una de sus mujeres de confianza. Esto nos ha invitado a echar la vista atrás analizar una cosa interesante: doña Letizia cuenta con la ayuda de cuatro personas que son fundamentales en su día a día.

Podemos empezar hablando de Marta Carazo. Empezó a trabajar con la Reina en septiembre de 2026 y para ello dejó su puesto en TVE. Tenía el listón muy alto, pues la profesional que estaba ocupando su puesto era María Dolores Ocaña, quien disfrutaba de una reputación excelente. A pesar de todo, Carazo ha cumplido con las expectativas y en poco tiempo se ha posicionado como un rostro interesante.

La Reina Letizia con Marta Carazo en Madrid. (Foto: Gtres)

La secretaria de la Reina se licenció en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, el mismo centro donde estudió doña Letizia. Sus inicios profesionales fueron en Telecinco, pero tiempo después empezó a trabajar en el Gabinete de Prensa del Círculo de Empresarios. A partir de ahí fue dando saltos profesionales en función iba creciendo hasta que en los años 90 entró en TVE.

Actualmente, Carazo se ocupa de organizar la agenda institucional de la Reina Letizia. Su trabajo empieza a primera hora de la mañana, en el Palacio de la Zarzuela, pero también acompaña a Su Majestad cuando tiene algún compromiso fuera de su despacho.

La estilista de la Reina

La prensa internacional afirma que doña Letizia es la Reina mejor vestida del mundo y parte de este éxito se lo debe a Eva Fernández, su estilista. Se conocieron de forma casual en un showroom de Madrid y tuvieron tanta conexión que se intercambiaron los contactos y en 2015 empezaron a trabajar juntas. Les ha ido tan bien que, según ha salido publicado, Eva ha llegado a darles consejos a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, a pesar de que estas últimas tienen sus propios gustos.

La Reina Letizia y Eva Fernández en un montaje. (Fotos: Gtres)

Conforme fue cogiendo confianza con Eva Fernández, la Reina dijo adiós a su inseparable Felipe Varela para empezar a vestir de otros diseñadores. Aunque tiene una línea muy marcada, prueba con diferentes tendencias y lo cierto es que defiende todas a la perfección. Llevan más de diez años trabajando juntas y se han hecho amigas. Es más, en alguna ocasión se han convertido en noticia porque han salido de compras por el centro de Madrid.

Maquillaje y peluquería

La ropa no lo es todo y parte del éxito que genera la imagen de doña Letizia es de Luz Valero, su peluquera de confianza. Llevan muchos años trabajando en el mismo equipo, desde que la Reina era presentadora en TVE. Su Majestad estaba tan contenta con ella que le propuso ejercer su profesión desde Zarzuela y desde entonces no se han separado. Luz ha demostrado su talento con otras celebridades, como por ejemplo con Mariló Montero.

Para terminar, hay que hablar de Natalia Belda, la maquilladora de la Reina. Por sus manos han pasado las grandes estrellas de nuestro país y una de sus clientas más conocidas es la actriz Blanca Suárez. No obstante, el haber colaborado con doña Letizia acapara casi toda su tarjeta de presentación.