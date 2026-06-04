La reflexión de María, hija de Pep Guardiola, sobre la resiliencia: «Cuando nos proponemos algo, lo perseguimos con una visión de túnel hasta lograrlo»

Ser hija de una de las figuras más influyentes del fútbol implica convivir desde la infancia con una exposición pública permanente. Sin embargo, María Guardiola ha logrado construir un camino propio más allá de la figura de su padre, el entrenador Pep Guardiola, convirtiéndose en una de las jóvenes españolas con mayor proyección en el ámbito de la moda y las redes sociales.

A sus 25 años, la influencer ha compartido una reflexión sobre la perseverancia, la capacidad de adaptación y las enseñanzas que ha recibido en el entorno familiar que la vio crecer.

La hija mayor de Pep Guardiola y la empresaria Cristina Serra ha concedido una entrevista en la que repasa algunos de los episodios que han marcado su vida. Entre ellos, destacan los constantes cambios de residencia que ha experimentado desde la infancia debido a la trayectoria profesional del técnico catalán.

Una infancia marcada por los cambios

A diferencia de muchos jóvenes que desarrollan toda su vida en un mismo lugar, María Guardiola ha crecido en contextos culturales muy diversos. Su recorrido vital incluye ciudades tan distintas como Barcelona, Roma, Brescia, Múnich, Mánchester o Londres, además de experiencias en países como Catar, México y Estados Unidos. Una realidad que, según ella misma reconoce, le ha permitido acumular aprendizajes difíciles de obtener de otra manera.

«Nací en Barcelona y he vivido en Roma, Brescia, Catar, México, Nueva York, Múnich, Mánchester y ahora en Londres. Me siento increíblemente agradecida por las experiencias que he tenido», señaló al hacer balance de un itinerario personal poco habitual para alguien de su edad.

No obstante, la modelo también admite que detrás de esas oportunidades hubo momentos complejos. Cada traslado suponía abandonar amistades, adaptarse a nuevas costumbres y comenzar de nuevo en contextos desconocidos. Un proceso especialmente complicado durante la adolescencia, una etapa en la que las relaciones sociales suelen adquirir una importancia determinante.

Precisamente, uno de los episodios que recuerda con mayor intensidad fue el cambio de Alemania a Inglaterra, cuando su padre asumió el reto de dirigir al Manchester City. María tuvo que dejar atrás la vida que había construido en Múnich para empezar desde cero en un nuevo sistema educativo y en una ciudad diferente.

El peso del fútbol en la familia Guardiola

Aunque María ha orientado su carrera hacia ámbitos alejados del terreno de juego, reconoce que el fútbol ha sido el eje central sobre el que ha girado buena parte de su historia familiar.

Para la joven, el deporte ha representado mucho más que una actividad profesional. Ha sido el elemento que ha permitido a la familia conocer diferentes culturas, viajar por numerosos países y fortalecer los vínculos entre todos sus miembros.

«En muchos sentidos, mi familia y yo le debemos nuestra vida y oportunidades a este deporte y, por supuesto, al talento excepcional y la pasión de mi padre», afirmó. Una reflexión que pone de manifiesto el reconocimiento que siente hacia la trayectoria desarrollada por Pep Guardiola durante más de tres décadas en el fútbol de élite.

Su forma de entender la vida

Más allá del impacto que el fútbol ha tenido en su trayectoria personal, María Guardiola considera que una de las mayores influencias de su padre ha sido la transmisión de determinados valores. Entre ellos destaca la determinación para perseguir objetivos y la capacidad de mantener el esfuerzo incluso en los momentos más difíciles.

La joven reconoce que comparte con Pep Guardiola un rasgo de carácter que ambos comentan con frecuencia en el ámbito familiar. Se trata de una perseverancia que, en ocasiones, puede interpretarse como una fuerte obstinación, pero que también les permite mantener el foco cuando desean alcanzar una meta concreta.

«Mi padre y yo bromeamos diciendo que heredé su cabezonería. Cuando nos proponemos algo, lo perseguimos con una visión de túnel hasta lograrlo», aseguró. Una frase que resume una filosofía basada en la constancia y en la convicción de que el esfuerzo sostenido resulta fundamental para alcanzar cualquier objetivo relevante.

Junto a esa capacidad de sacrificio, María también pone en valor las enseñanzas que ha recibido tanto de su padre como de su madre en el terreno emocional. Según explica, ambos siempre la han animado a explorar diferentes intereses, asumir riesgos y no temer al fracaso como parte natural del proceso de aprendizaje.

«Mis padres siempre me han aconsejado que encuentre lo que me apasiona. Me animan a probar cosas nuevas, a aceptar el fracaso y a seguir buscando hasta encontrar mi vocación», señaló. Un mensaje que conecta con la importancia de construir una identidad propia más allá de las expectativas externas.

Una declaración que refleja la dimensión más personal de una familia acostumbrada a vivir bajo los focos y que, pese a la notoriedad pública alcanzada por Pep Guardiola, ha tratado de transmitir a sus hijos valores relacionados con la resiliencia, la búsqueda de la felicidad y la importancia de mantener los pies en la tierra.