Sheila Ebana disfruta de Ibiza a todo trapo sin Lamine Yamal: yates, ‘beach clubs’ y un hotel de 1.000 € la noche

Hay un hecho que está claro: la fama de Lamine Yamal ha venido muy bien a toda su familia. Desde que el jugador saltó al estrellato y los millones comenzaron a aterrizar en su cuenta bancaria, su entorno también comenzó a acaparar titulares. El lujo empezó a formar parte de su nueva vida y las marcas más exclusivas comenzaron a abrirse paso en sus armarios. Aunque durante mucho tiempo todas las miradas han estado puestas en su padre, la verdadera estrella de su vida es Sheila Ebana, su madre, que está disfrutando de unas vacaciones de lujo en Ibiza.

La madre del jugador del FC Barcelona se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales. Además de ser también madre de Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, cuenta con tres millones de seguidores en sus perfiles. En el pasado, Ebana trabajó como camarera en McDonald’s y, en varias ocasiones, tanto ella como su hijo han contado lo duro que tuvo que trabajar para sacar adelante a sus hijos. Eso sí, desde el éxito de Lamine Yamal, todo ha cambiado.

Tal es así que, además de triunfar en las redes sociales, también ha comenzado a organizar experiencias exclusivas de lo más curiosas. Una de las últimas tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando organizó una cena privada en el hotel Nobu de Londres y llegó a cobrar entre 150 y 800 euros por cenar con ella. «No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo», anunciaba la empresa organizadora.

Su cambio de vida ha sido radical y este verano también estamos siendo testigos de ello. Lejos de pasar los días más calurosos en Barcelona, ciudad en la que reside, Sheila Ebana ha puesto rumbo a Ibiza junto a un grupo de amigas. Así están siendo sus vacaciones de lujo, sin rastro de Lamine Yamal ni del pequeño Keyne: solo mar, sol, gastronomía y algunos de los espacios más exclusivos de la isla.

Un alojamiento con vistas al mar, yates y arroces en prestigiosos ‘beach clubs’

En Ibiza, elegir bien el hotel es fundamental y la madre de Lamine Yamal ha apostado por unas exclusivas vistas al Mediterráneo. Tal y como informa la revista Semana, el elegido ha sido el Hotel Riomar Ibiza, un alojamiento boutique de cuatro estrellas con el sonido del mar como telón de fondo. No es un establecimiento precisamente grande, ya que cuenta con tan solo 116 habitaciones.

Su propuesta combina lujo y minimalismo, con habitaciones que no bajan de los 20 metros cuadrados y que, en plena temporada, pueden alcanzar precios de unos 1.000 euros por noche. Un escenario perfecto para disfrutar de la isla y desconectar después de varios meses siguiendo muy de cerca la carrera de su hijo.

Pero Ibiza es también sinónimo de gastronomía y Sheila Ebana no ha querido dejar pasar la oportunidad de disfrutar de algunos de los sabores más exclusivos de la isla. En Silencio Ibiza, la madre del futbolista y su grupo de amigas han degustado algunos de los manjares más característicos del Mediterráneo. Ubicado en la zona de Cala Molí, este espacio, nacido en París y convertido desde su llegada a la isla en uno de los puntos de encuentro del público más cool e internacional, fue uno de los restaurantes elegidos para sus vacaciones.

En su mesa no faltaron la langosta, el pulpo, las patatas bravas y diferentes pescados. Una carta de lujo para unas vacaciones que están teniendo todos los ingredientes del verano ibicenco.

Este sábado también hemos podido ver cómo la madre de Lamine Yamal se adentraba en el mar para disfrutar de una jornada a bordo de un yate. Después, puso rumbo a Beso Beach para disfrutar de los arroces de uno de los espacios más conocidos de la isla, donde el precio medio por persona ronda los 50 euros.

Después de varios meses fuera de casa, siguiendo a Lamine Yamal en sus compromisos internacionales y viviendo junto a él algunos de los momentos más importantes de su carrera, además de la reciente celebración de su cumpleaños, Sheila Ebana ha decidido regalarse unas vacaciones. Y lo ha hecho sin escatimar en caprichos: hotel boutique, vistas al mar, langosta, jornadas en el Mediterráneo y los locales más exclusivos de Ibiza. Porque si algo ha cambiado desde que Lamine Yamal se convirtió en una estrella mundial es que su familia también ha aprendido a disfrutar de todo lo que acompaña al éxito.