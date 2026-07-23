El universo de Sheila Ebana alrededor de la fama de su hijo Lamine Yamal: de las redes a experiencias de 800 €

La irrupción de Lamine Yamal en la élite del fútbol ha cambiado la vida de quienes forman parte de su entorno más cercano. Uno de los casos más llamativos es el de Sheila Ebana, su madre, que durante años permaneció alejada del foco mediático y que ahora se ha convertido en una figura muy seguida tanto en redes sociales como en apariciones públicas. Su historia está marcada por el sacrificio. Nacida en Bata (Guinea Ecuatorial), emigró a España siendo adolescente y sacó adelante a su familia mientras trabajaba en la hostelería. Tras separarse del padre de Lamine, adaptó su vida para acompañar a su hijo durante sus primeros pasos en el fútbol, convirtiéndose en uno de los pilares de su carrera. El futbolista ha reconocido en varias ocasiones que buena parte de su éxito se debe al esfuerzo de su madre. En entrevistas y documentales ha recordado los sacrificios que hizo para que él pudiera perseguir su sueño, una relación muy estrecha que ambos siguen mostrando públicamente.

De una vida anónima a convertirse en un personaje mediático

Con el ascenso meteórico de Lamine Yamal, el interés por su familia también se disparó. Mientras su padre, Mounir Nasraoui, ha acaparado titulares por su carácter y sus frecuentes apariciones públicas, Sheila Ebana ha ido construyendo una imagen muy diferente.

En los últimos años ha ganado una importante presencia en redes sociales, donde reúne cientos de miles de seguidores en Instagram y alrededor de un millón y medio en TikTok. Sus publicaciones junto a Lamine, vídeos familiares y contenido cotidiano le han permitido convertirse en una creadora de contenido con una comunidad propia. Ese crecimiento también ha supuesto nuevas oportunidades comerciales y una creciente exposición pública.

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Una exclusiva cena en Londres por una velada con Ebana por 800 euros

Uno de los ejemplos más llamativos llegó con la celebración de una exclusiva cena en Londres organizada por la empresa JEN C Events, donde la gran protagonista no era el futbolista del FC Barcelona, sino su madre. Los asistentes pagaron entre 150 y 800 euros por participar en la velada, que incluía distintas experiencias según el tipo de entrada. La modalidad VIP ofrecía mesa preferente, barra libre, recepción con champán y una fotografía junto a Sheila Ebana.

Aunque Lamine Yamal no acudió al evento por sus compromisos deportivos, su nombre estuvo muy presente durante toda la promoción. De hecho, la organización presentó la cita como una oportunidad para conocer a la madre de una de las mayores estrellas del fútbol mundial, un reclamo suficiente para despertar una enorme expectación. La iniciativa no tardó en provocar opiniones enfrentadas. Algunos consideraron que se trataba simplemente de un evento exclusivo dirigido a seguidores interesados en conocer de cerca a una figura muy vinculada al futbolista. Otros, en cambio, criticaron el elevado precio de las entradas y cuestionaron si el entorno de las grandes estrellas deportivas está empezando a rentabilizar en exceso la enorme repercusión mediática que generan.