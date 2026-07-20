El lujoso regalo con el que Lamine Yamal ha celebrado su cumpleaños: cuesta 150.000 euros y está repleto de oro y diamantes

Lamine Yamal está de celebración. Con solo 19 años, el delantero del Barcelona acaba de proclamarse campeón del mundo con la Selección, después de que el combinado dirigido por Luis de la Fuente derrotara este domingo a Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026. El triunfo, que devuelve a España a lo más alto del fútbol mundial, culmina unas semanas inolvidables para el extremo, que pocos días antes había celebrado su cumpleaños con un llamativo capricho.

El futbolista había llamado la atención por una espectacular joya que lució hace unos días. Un collar de oro rosa y diamantes, valorado en torno a 150.000 euros, ya se ha convertido en el tema del momento.

El capricho de Lamine Yamal

La pieza fue protagonista durante la rueda de prensa previa a la semifinal frente a Francia, encuentro que España terminó superando para sellar su clasificación para la final. Tiempo después, el conjunto nacional completaría su gran campeonato imponiéndose a Argentina en el partido decisivo, conquistando así un nuevo título mundial y escribiendo otra página histórica para nuestro país.

El exclusivo collar responde a un diseño de alta joyería compuesto por tres filas superiores de estilo tenis, una de las tendencias más cotizadas dentro del mercado del lujo. Este tipo de joyas se caracteriza por presentar una línea continua y flexible de piedras preciosas engastadas de forma individual, creando un efecto uniforme de gran brillo.

En el caso de la pieza elegida por Lamine Yamal, los diamantes aparecen ordenados de menor a mayor tamaño, mientras que una cuarta fila incorpora una sucesión de esferas recubiertas con pavé de diamantes. Aunque diversas publicaciones especializadas sitúan su valor alrededor de los 150.000 euros, algunos medios italianos llegaron incluso a estimar que podría alcanzar cifras cercanas al medio millón de euros.

Las joyas de Yamal

Lejos de tratarse de un obsequio recibido por parte de algún patrocinador, fue el propio futbolista quien aclaró el origen de la joya. Durante su comparecencia ante los periodistas explicó que había decidido comprársela él mismo para conmemorar una fecha muy especial.

«No es un regalo porque lo he comprado yo. Bueno, digamos que es un regalo de mi parte», comentó entre sonrisas, dejando claro que el collar representaba un autorregalo con motivo de su 19 cumpleaños.

La elección de esta pieza no resulta casual. En los últimos meses, Lamine Yamal ha convertido las joyas de gran tamaño en una de sus señas de identidad. Cada aparición del futbolista fuera del césped genera una enorme repercusión en redes sociales, donde millones de seguidores analizan tanto su vestimenta como los complementos que luce en actos oficiales o concentraciones deportivas.

Durante este Mundial ya había mostrado otras piezas igualmente llamativas. Antes del encuentro de octavos de final, en el que España superó con claridad a Austria, el delantero apareció con otra cadena de diamantes acompañada por un colgante inspirado en Batman y el número 304, una referencia muy personal al código postal de Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció.

Ese vínculo con sus orígenes también aparece reflejado en otra de las cadenas que ha llevado durante la concentración mundialista. En ella figura nuevamente el número 304, acompañado por las letras M y S, iniciales de sus padres, Mounir y Sheila, dos personas a las que el futbolista ha citado en numerosas ocasiones como pilares fundamentales de su carrera.

Exclusividad y mucho lujo

Su gusto por los objetos exclusivos ya había despertado comentarios durante el último año. La celebración de su mayoría de edad, organizada en verano, acaparó titulares por el despliegue de lujo y por la presencia de numerosos invitados del mundo del deporte. Desde entonces, la imagen del joven internacional ha quedado asociada con frecuencia a coches de alta gama, villas privadas, yates y joyas.

Sin embargo, el protagonismo de Lamine Yamal durante las últimas semanas ha estado marcado, sobre todo, por el aspecto deportivo. Aunque llegó al Mundial condicionado por unas molestias físicas derivadas de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, el extremo fue recuperando protagonismo a medida que avanzó el torneo y terminó formando parte del grupo que ha llevado a España hasta el título.

Inés García, su nueva novia

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente ha firmado un campeonato sobresaliente tanto por sus resultados como por su solidez defensiva. Tras superar con éxito la fase de grupos y eliminar posteriormente a sus distintos rivales en las eliminatorias, España alcanzó la final y consiguió derrotar a Argentina por la mínima para volver a levantar la Copa del Mundo.

Fuera del terreno de juego, el interés mediático por el delantero continúa creciendo. Su vida personal también ha despertado mucho interés. En los últimos meses ha sido relacionado con la influencer Inés García.

Con el título mundial ya en sus manos y un futuro que parece no tener límites, Lamine Yamal afronta ahora una nueva etapa. Su talento sobre el césped, unido a una imagen pública cada vez más seguida, lo ha convertido en una de las figuras más mediáticas del fútbol internacional. Ahora sólo queda esperar para ver cómo evoluciona su carrera.