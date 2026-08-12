Paula Echevarría ha dado un pequeño paso al frente. Casi dos semanas después de la muerte de su padre, la actriz asturiana ha reaparecido en redes sociales con una publicación que refleja, sin necesidad de grandes explicaciones, el momento personal que atraviesa. Un carrusel de fotografías de su verano en Asturias en el que hay espacio para el deporte, la familia, los amigos, la gastronomía y, sobre todo, para recuperar poco a poco esos pequeños momentos cotidianos que ayudan a seguir adelante.

La actriz ha escogido Instagram para compartir quince imágenes que resumen parte de estos días. No hay grandes posados ni mensajes solemnes. Paula aparece en diferentes situaciones, disfrutando de su entorno más cercano y mostrando una versión mucho más íntima y relajada de su verano.

El álbum de fotos más personal de Paula Echevarría

La primera fotografía ya marca el tono de la publicación. Paula posa después de hacer deporte, vestida con ropa deportiva y tumbada sobre una esterilla. Una imagen sencilla que contrasta con el momento especialmente complicado que ha vivido en las últimas semanas. Su expresión transmite tranquilidad y la fotografía parece formar parte de ese intento por recuperar rutinas y encontrar espacios para desconectar.

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En otra de las imágenes aparece sentada en el sofá junto a uno de sus hijos. La escena es doméstica y familiar, alejada completamente de los focos. Paula mira a cámara mientras el pequeño aparece con el rostro protegido por un corazón, una decisión habitual cuando comparte fotografías familiares en sus redes sociales. La imagen refleja uno de los principales refugios de la actriz en estos momentos: pasar tiempo con los suyos.

La familia vuelve a cobrar protagonismo en otra fotografía del carrusel. En ella aparece un grupo numeroso reunido en torno a una mesa, en una celebración marcada por los globos, las flores y una tarta. Paula aparece integrada entre sus seres queridos, en una escena que desprende un ambiente de cercanía y que evidencia la importancia de estar rodeada de personas queridas en un momento como el actual.

También hay espacio para Miguel Torres. La pareja aparece compartiendo una comida en un restaurante, sentados frente a frente y disfrutando de un momento relajado. Es una de las imágenes más personales del álbum y muestra a Paula acompañada por una de las personas que forman parte de su círculo más cercano.

Pero si hay algo que une todas las fotografías, es el mensaje que la propia actriz ha escrito para acompañarlas. Paula habla de hacer deporte, de rodearse de su «manada», de volver a disfrutar de la comida y, especialmente, del mar. «La playa de mi pueblo, la playa de mi vida», escribe, antes de explicar que sumergirse en el mar le ayuda a sentirse mejor.

La frase que cierra su reflexión resume probablemente mejor que ninguna otra el momento que está viviendo: «Poco a poco…». Dos palabras que adquieren un significado especial después de una pérdida tan reciente. Paula no pretende transmitir que todo está bien ni hacer desaparecer la tristeza detrás de una fotografía sonriente. Simplemente muestra que continúa avanzando, apoyándose en las personas que quiere y en aquellas pequeñas cosas que forman parte de su vida.

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Su publicación también deja ver el vínculo especial que mantiene con Asturias. El paisaje, el mar y los momentos familiares aparecen como elementos fundamentales en este regreso a la rutina. Para Paula, volver a esos lugares conocidos parece formar parte de un proceso personal en el que los recuerdos tienen un peso importante.

La respuesta de sus seguidores no se ha hecho esperar. Entre los comentarios aparecen mensajes de cariño y apoyo, además de palabras de personas de su entorno. El tono general es de acompañamiento hacia la actriz en una etapa especialmente sensible.

Después de unas semanas marcadas por la tristeza, Paula Echevarría vuelve así a compartir parte de su vida. Lo hace sin grandes titulares y sin esconderse detrás de una imagen perfecta. Su mensaje es mucho más sencillo: seguir, rodearse de los suyos, disfrutar de los pequeños momentos y hacerlo, como ella misma reconoce, «poco a poco».