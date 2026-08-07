Paula Echevarría cumple 49 con una llamada pendiente del cielo: «Papá, estaré muy atenta a tu señal»

No es el cumpleaños que Paula Echevarría había imaginado. La actriz cumple este viernes, 7 de agosto, 49 años, pero lo hace con el corazón encogido y afrontando uno de los momentos más dolorosos de su vida. Apenas ha pasado una semana desde la muerte de su padre, Luis Ángel Echevarría, y la ausencia del hombre que durante casi cinco décadas estuvo presente en una fecha tan especial se hace hoy más evidente que nunca. Por primera vez desde que tiene memoria, Paula no recibirá a las siete de la tarde la llamada de su padre para felicitarla.

Durante 48 años, aquel gesto se había convertido en una tradición inamovible. Diera igual dónde estuviera o qué estuviera haciendo: a las siete en punto, la hora exacta a la que nació, Luis Ángel encontraba la manera de ponerse en contacto con su hija. Un beso, una llamada, un mensaje o una felicitación que llegaba puntual cada 7 de agosto. Este año, sin embargo, el teléfono permanecerá en silencio. Y Paula, consciente de que será imposible repetir aquella escena, ha decidido mirar hacia otro lugar. «Hoy estaré muy atenta a tu señal, papá… Sé que encontrarás la forma de hacerlo», ha escrito la actriz en una emotiva carta con la que ha querido compartir con sus seguidores cómo está viviendo este día tan señalado. Una frase que resume el duelo en el que se encuentra sumida y, al mismo tiempo, la profunda conexión que continúa sintiendo con su padre a pesar de su ausencia.

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Paula afronta así sus 49 años en pleno duelo, apenas unos días después de haber dado el último adiós a Luis Ángel en Candás, su tierra natal. Allí precisamente ha decidido refugiarse estos días junto a los suyos. Este verano, además, ha cambiado por completo sus planes habituales. La actriz había convertido en tradición celebrar su cumpleaños en el Festival Starlite de Marbella, una de sus citas favoritas de la temporada estival, pero este año ha preferido renunciar a cualquier gran celebración y quedarse cerca de su familia.

En Candás, Paula estará acompañada por su madre, Elena, también profundamente afectada por la pérdida de su marido, su pareja, Miguel Torres, sus hijos, Daniella Bustamante y el pequeño Miki, además de su hermano, sus sobrinas, su cuñada, sus tíos y sus amigos más cercanos. Un círculo íntimo que se ha convertido en su principal refugio durante estos días especialmente difíciles. La propia Paula reconoce que este cumpleaños llega en un momento de enorme dolor. «Cumplo 49 años en un momento difícil y con mucho dolor…», admite en su mensaje. Sin embargo, la actriz intenta no quedarse únicamente con la tristeza. Después de unos días marcados por la pérdida, ha querido hacer también un ejercicio de agradecimiento y poner el foco en todo aquello que todavía permanece a su lado. «Si miro un poco más allá del dolor veo la realidad… Veo a mi madre, a mis hijos, a mi chico, mi hermano, mis sobrinas, mi cuñada, mis tíos, mis amigos…», explica.

Paula sabe que la herida por la muerte de su padre no desaparecerá de un día para otro, pero encuentra consuelo en sentirse rodeada por las personas que más quiere y que ahora están haciendo todo lo posible por acompañarla. Su mensaje llega además después de una semana especialmente dura para la intérprete. Tres días después de la muerte de Luis Ángel, Paula compartió una desgarradora despedida en redes sociales en la que reconocía tener «el corazón roto» y asumía que nada volvería a ser exactamente igual. «Después de ti, ¿qué, papá?», se preguntaba entonces, consciente de que comenzaba una nueva etapa de su vida sin una de sus figuras más importantes.

En aquella despedida, la actriz prometía pensar en él cada día y pedirle que la siguiera sosteniendo desde donde estuviera. Un vínculo que vuelve a aparecer ahora, en su cumpleaños, cuando Paula espera esa «señal» que le permita sentir que su padre sigue cerca.

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La felicitación de Daniella Bustamante a su madre en su cumpleaños más difícil

En medio de este momento de dolor, Paula también ha recibido una de las felicitaciones más especiales: la de su hija Daniella Bustamante, que el próximo 17 de agosto cumplirá 18 años. La joven ha compartido varias fotografías junto a su madre y un sencillo pero significativo mensaje: «Mi persona favorita cumple años hoy». Un gesto que refleja la estrecha relación entre ambas y que supone para Paula otro motivo para sonreír en una jornada inevitablemente agridulce.

También David Bustamante, padre de Daniella y ex marido de Paula, ha mostrado públicamente su apoyo a la actriz tras la muerte de Luis Ángel. El cantante reconocía que se trata de «una pérdida muy dura para todos», dejando claro que, pese al paso de los años y a sus caminos separados, el cariño y el vínculo familiar siguen presentes.

A sus 49 años, Paula afronta así un cumpleaños diferente, lejos de las celebraciones habituales y con una ausencia imposible de llenar. Pero también rodeada de amor. La actriz ha querido terminar su mensaje mirando hacia adelante y agradeciendo incluso en mitad del golpe: «Gracias, vida, a pesar de este golpe, gracias por haberme dado el mejor padre y haberme dejado disfrutarlo tanto estos 49 años».