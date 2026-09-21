Los estrenos más importantes de septiembre llegan esta semana al streaming (Disney, HBO, Netflix y Movistar Plus)

Tras el estreno masivo de Resident Evil en los cines y con una cartelera estival fantástica para el terreno de la exhibición, las plataformas de streaming también llegan al ecuador de septiembre, dotando al mundo del vídeo bajo demanda de grandes apuestas audiovisuales. Entre otros, dos de los últimos taquillazos del verano y la adaptación más esperada de Arturo Pérez-Reverte:

Disney Plus

‘Toy Story 5’

1.144 millones de dólares en la taquilla y la aprobación general de la crítica demuestran que los juguetes de Andy (que ya ni siquiera son de él) siguen siendo un reclamo inaudito para espectadores de diferentes generaciones. En esta ocasión, Woody, Buzz y Jessie deberán enfrentarse a la mayor amenaza para su futuro: Lilypad, la nueva tablet que cree saber lo que es mejor para la pequeña Bonnie.

Fecha de estreno: día 23, miércoles

Netflix

‘Unabomber’

El cineasta danés Janus Metz Pedersen, conocido por dirigir el biopic deportivo Borg McEnroe (2017), estrena esta semana el thriller dramático basado en hechos reales, Unabomber. La trama del estudiante de Harvard que, tras someterse a varios experimentos psicológicos, termina convertido en un peligroso criminal. Años más tarde, la investigación del FBI revela cómo ese pasado derivó en una campaña mortal que se cobró la vida de tres personas. El mayor reclamo reside en su reparto principal, con Russell Crowe, Jacob Tremblay, Annabelle Wallis y Shailene Woodley.

Fecha de estreno: día 25, viernes

‘El problema final’

Miniserie de 5 episodios que adapta la popular novela homónima de Pérez-Reverte, apoyándose en todo un casting repleto de caras conocidas. Desde Jose Coronado a Maribel Verdú, paso por María Valverde y Martiño Rivas.

El contexto nos sitúa en la primavera de 1959, donde trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. El lugar de ensueño pronto toma un cariz siniestro cuando Elisa Mander, una turista de origen inglés, aparece muerta. El único que parece poder resolverlo es Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarnó a Sherlock Holmes en el cine.

Fecha de estreno: día 25, viernes

HBO Max

‘Backrooms’

Tras arrasar en la cartelera y convertirse en el largometraje más taquillero de A24, acumulando más de 400 millones de dólares en el box office, la ópera prima de Kane Parsons aterriza en HBO Max (también en Filmin) preparada para reinar del mismo modo entre los suscriptores del streaming. La historia se centra en el dueño de una deficiente tienda de muebles, el cual descubre en el sótano de esta, una puerta que lleva a un espacio liminal desconocido.

Fecha de estreno: día 25, viernes

Movistar Plus

‘El mago del Kremlin’

Recibida con cierta irregularidad en su presentación, dentro del Festival de Venecia de 2025, El mago del Kremlin adaptó la novela de Giuliano Da Empoli para narrar la historia de Vadim Baranov (Paul Dano), un presentador de televisión que en el caos postsoviético de los 90 termina convirtiéndose en asesor de un por aquel entonces desconocido agente de la KGB, llamado Vladimir Putin (Jude Law).