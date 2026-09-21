Nuevo tráiler de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’: A Brad Pitt le sienta de maravilla volver al papel que le valió el Oscar

Brad Pitt presentó el pasado domingo su última película en el Festival de Cine de San Sebastián, En el corazón de la bestia. Un thriller de supervivencia que lo vuelve a reunir con el director David Ayer, doce años después de Corazones de acero. Sin embargo y aunque la presencia de la estrella en España ha supuesto todo un revuelo mediático, el reencuentro que todos los cinéfilos esperan es el del intérprete con su papel más aplaudido, Cliff Booth, que además le llevará a reunirse de nuevo con David Fincher. Sí, Netflix ha aprovechado la intensa promoción hispana de Pitt para lanzar el segundo tráiler de la secuela de Érase una vez en Hollywood (2019) de Quentin Tarantino: Las nuevas desventuras de Cliff Booth.

El director de Pulp Fiction vuelve a escribir el guion del seguimiento. Eso sí, en esta ocasión es Fincher el que se sienta detrás de las cámaras. La cinta supondrá la cuarta colaboración de Pitt con el realizador, 18 años más tarde de El curioso caso de Benjamin Button. El autor es un cineasta clave en el desarrollo profesional del actor, quien ganó su primera y hasta el momento única estatuilla dorada por el papel que encarna de nuevo. Porque Fincher lo dirigió en dos largometrajes fundamentales de su filmografía, Seven (1995) y en El club de la lucha (1999) y con la última logró su segunda nominación en la alfombra roja. Ahora, el último material promocional demuestra que la piel del rudo doble de riesgo que intenta sobrevivir en un Hollywood que ya no posee la luminosidad de los 60.

Tráiler de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’

Por fin, tras especular sin fin sobre la trama que rodeará a la continuación, el último adelanto nos ofrece la información fehaciente de una sinopsis que tendrá su propio estilo y estética con la excusa del cambio de década.

«Asesinato, chantaje, robo, extorsión… Otro verano más en Hollywood» comienza relatando la sinopsis de Netflix. Los fans de la anterior entrega se pueden despedir del retrato nostálgico de la anterior entrega:

«Es 1977, ocho años después de que Cliff Booth (Pitt) tuviese su encuentro con la familia Manson. Ahora, el cuento de hadas ha terminado. Los Ángeles ya no necesita a un especialista en acrobacias que mata hippies como antes. Pero Hollywood siempre tendrá problemas que sólo puede resolver alguien con habilidades únicas (y a veces ilegales) de Cliff. Cuando no está ganándose la vida como camarero o proyeccionista, Cliff Booth es un solucionador de problemas: resuelve situaciones para los grandes de Hollywood y, a veces, para los no tan buenos».

En el tráiler se revela la ausencia del personaje de DiCaprio, Rick Dalton, en esta continuación, asegurando que se puso tan gordo que Rick no podía seguir siendo su doble.

A pesar de la ausencia de DiCaprio, Las nuevas desventuras de Cliff Booth sigue teniendo un elenco repleto de rostros conocidos. Desde Elizabeth Debicki (Tenet), pasando por Scott Caan (Ocean’s Eleven), hasta Carla Gugino (La maldición de Hill House) y Yahya Abdul Mateen II (Wonder Man).

¿Cuándo se estrena en cines? ¿Y en Netflix?

Las nuevas desventuras de Cliff Booth tendrán un estreno en IMAX en Estados Unidos y España el próximo 25 de noviembre. En cambio, para verla en el catálogo de la «Gran N roja», los suscriptores de Netflix tendrán que esperar hasta el 23 de diciembre.