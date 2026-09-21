Antonio Banderas ‘recomienda’ un remedio para la próstata… pero hay truco: es inteligencia artificial

Antonio Banderas se ha convertido, sin haberlo autorizado, en la imagen de un nuevo bulo que circula en redes sociales. En los últimos días se ha difundido un vídeo en el que el actor aparece supuestamente recomendando un producto elaborado con «sustancias naturales» que, según el contenido, sería capaz de reducir la inflamación de la próstata y aliviar determinados problemas relacionados con la vejiga. Sin embargo, el intérprete malagueño no ha realizado esas declaraciones ni está promocionando este producto. Se trata de un vídeo manipulado mediante inteligencia artificial en el que se han utilizado tanto su imagen como su voz para hacerle parecer protagonista de una publicidad que nunca ha protagonizado. Así lo ha verificado Maldita.es, después de analizar el contenido y localizar los vídeos originales a partir de los cuales se habría creado el montaje.

El vídeo está diseñado precisamente para resultar creíble a primera vista. En él aparece Antonio Banderas hablando supuestamente sobre sus problemas de salud y recomendando un compuesto presentado como una alternativa basada en ingredientes naturales. El contenido utiliza la imagen real del actor, pero la voz ha sido clonada y sus movimientos faciales manipulados para sincronizarlos con un audio que no corresponde a la grabación original. De esta manera, el resultado consigue que parezca que Banderas está pronunciando unas palabras que en realidad nunca dijo. Maldita.es ha localizado la grabación original utilizada para elaborar el montaje, publicada el 22 de enero de 2026, y ha comprobado que en ella el actor no realiza ninguna de las afirmaciones que aparecen en el vídeo que circula actualmente.

El montaje no se limita además a utilizar la imagen de Banderas. En la grabación aparece también José Luis Marín, presentado como el supuesto médico responsable de desarrollar el producto destinado a tratar los problemas de próstata. Sin embargo, su participación en el vídeo tampoco es real. Según la investigación de Maldita.es, tanto su imagen como su voz han sido manipuladas a partir de otra grabación publicada en diciembre de 2025 para hacerle pronunciar declaraciones que nunca realizó. Hay además un detalle especialmente relevante: la especialidad de Marín es la psiquiatría, no la urología, pese a que el vídeo intenta presentarlo como una autoridad médica vinculada al tratamiento de problemas de próstata.

El objetivo del montaje parece quedar más claro cuando se observa qué ocurre después de ver el vídeo. El contenido incluye un enlace que dirige a una página web que se presenta como una «Clínica urológica en México» y que trata de dar una apariencia de legitimidad al supuesto tratamiento. Sin embargo, la página presenta numerosos elementos que generan dudas sobre su autenticidad. El sitio apenas ofrece información de contacto, muestra los nombres de tres supuestos especialistas y dispone de un formulario en el que se solicita al usuario que facilite datos personales como su nombre completo y su número de teléfono. Además, en el espacio reservado para el supuesto logotipo de la clínica aparece simplemente la palabra «logo» y el botón que debería conducir a la política de privacidad no funciona.

Sea como fuere, lo cierto es que la utilización de famosos y profesionales sanitarios mediante inteligencia artificial se ha convertido en una estrategia recurrente para dar credibilidad a productos que prometen soluciones rápidas para diferentes problemas de salud. La aparición de una persona conocida puede hacer que el usuario baje la guardia y considere fiable un producto que, en realidad, no ha sido recomendado por esa persona. En este caso, el reclamo combina además dos elementos especialmente potentes: por un lado, la popularidad de Antonio Banderas y, por otro, la apariencia de respaldo médico que proporciona la presencia de un supuesto especialista. El problema es que ninguno de los dos está realizando las declaraciones que el vídeo les atribuye.