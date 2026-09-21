Las zapatillas amarillas de 750 euros que Brad Pitt ha elegido para llegar al Festival de San Sebastián

Brad Pitt ha regresado al Festival de San Sebastián y lo ha hecho con un look informal en el que unas llamativas zapatillas de lujo se han convertido en las grandes protagonistas. El actor, que ha llegado a la ciudad donostiarra para presentar su nueva película, En el corazón de la bestia, sorprendió a su llegada al hotel María Cristina con una combinación relajada de prendas amplias, gorra hacia atrás, gafas de sol y tonos poco habituales en sus estilismos. Pero fueron sus zapatillas amarillas las que captaron todas las miradas: un modelo de Prada de 750 euros en un intenso tono Piña.

Brad Pitt vuelve a San Sebastián con un ‘look’ muy relajado

La llegada de Brad Pitt a San Sebastián era una de las más esperadas de esta edición del festival. El actor estadounidense aterrizó el domingo 20 de septiembre, un día antes de lo previsto, y fue recibido por cientos de seguidores a las puertas del hotel María Cristina. Pitt dedicó alrededor de media hora a firmar autógrafos, hacerse fotografías y saludar a los fans que llevaban horas esperando su llegada.

Para la ocasión, el actor apostó por un estilismo alejado de la etiqueta habitual de una gran estrella de Hollywood. Chaqueta de ante azul, polo en un intenso tono rosa, pantalón gris de pinzas, gorra colocada hacia atrás y una bolsa de viaje marrón componían el conjunto. Sin embargo, había un elemento que rompía completamente con la sobriedad del resto: sus zapatillas.

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Las zapatillas Prada de 750 euros que lo cambian todo

El modelo elegido por Brad Pitt son las Prada Court Re-Nylon, unas sneakers de lujo cuyo precio asciende a 750 euros. La silueta pertenece a una de las líneas reconocibles de la firma italiana y combina una estética deportiva con algunos de los códigos característicos de Prada.

Aunque el diseño mantiene una estructura relativamente sencilla, Pitt escogió precisamente la versión más llamativa de todas: el color Piña, un amarillo vibrante que contrasta con la suela blanca de goma. Es imposible que pasen desapercibidas, especialmente cuando se combinan con prendas en tonos azules, grises y rosas como las que llevaba el actor a su llegada a San Sebastián.

Prada apuesta por el Re-Nylon

Además del color, otro de los detalles que define estas zapatillas es el material. Las Court Re-Nylon están confeccionadas con Re-Nylon, el tejido de nailon regenerado desarrollado por Prada a partir de residuos plásticos reciclados. La firma italiana lo ha convertido en uno de sus materiales más reconocibles, especialmente dentro de sus propuestas de accesorios y complementos.

La zapatilla presenta una silueta de líneas limpias, con puntera redonda y cierre de cordones. En el lateral aparece el característico triángulo de Prada, también en amarillo, mientras que el nombre de la firma aparece de manera mucho más discreta en la parte superior y en la zona del talón de la suela.