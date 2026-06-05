El look de más de casi 90.000 euros con el que Brad Pitt salió a cenar con Inés de Ramón

Brad Pitt lleva décadas siendo una referencia de estilo masculino, pero en los últimos meses parece haberse divertido más que nunca con la moda. El actor ha apostado por estilismos más relajados, sofisticados y alejados del clásico traje de alfombra roja. En una de sus citas con Inés de Ramón más comentadas, el intérprete apareció con un conjunto que combina lujo silencioso, prendas de inspiración loungewear y accesorios reservados para auténticos coleccionistas.

A simple vista puede parecer un look desenfadado, pero detrás de esa aparente naturalidad se esconde una inversión que supera ampliamente los 89.000 euros y que confirma que Pitt sigue dominando el arte de vestir con personalidad propia. La protagonista silenciosa del conjunto, además, no es la ropa, sino una pieza de relojería capaz de eclipsar cualquier armario.

Una camisa de Tom Ford valorada en 1.800 euros

La pieza que marca el tono del estilismo es una camisa de seda de Tom Ford valorada en aproximadamente 1.800 euros. No es una elección casual. La firma estadounidense ha sido durante años una de las favoritas de las grandes estrellas de Hollywood gracias a su capacidad para combinar sensualidad, lujo y elegancia masculina.

En Brad Pitt, la camisa funciona especialmente bien porque refuerza esa estética relajada que lleva explorando desde hace meses. Lejos de buscar una imagen excesivamente formal, la lleva con una actitud desenfadada, casi como si se tratara de una prenda cotidiana.

Los pantalones de inspiración pijamera que cuestan más de 600 euros

Uno de los elementos más interesantes del conjunto son los pantalones de Tom Ford con cinturilla de logo visible. Se trata de una prenda inspirada en el universo del pijama de lujo y el loungewear prémium, una tendencia que lleva años ganando terreno entre las celebridades. Modelos similares de la firma se comercializan en torno a los 620-660 euros.

Lo que podría resultar arriesgado en otra persona funciona sorprendentemente bien en Pitt. El corte fluido aporta movimiento, mientras que el tejido eleva inmediatamente el conjunto. El actor evita que la prenda parezca excesivamente informal gracias al resto de elementos del estilismo, mucho más refinados.

Las gafas Jacques Marie Mage que han conquistado Hollywood

Las gafas de sol pertenecen a la firma Jacques Marie Mage, una de las favoritas entre actores, músicos y coleccionistas.

Su precio ronda los 1.400 euros y forman parte de ese selecto grupo de accesorios que no buscan ser reconocibles para el gran público. Mientras otras marcas apuestan por logotipos visibles, Jacques Marie Mage se ha ganado una reputación basada en producciones limitadas, materiales de alta calidad y diseños con personalidad.

Los zapatos de ante de Zegna: la elegancia discreta

El conjunto se completa con unos zapatos de ante de Zegna valorados en unos 900 euros.

Son probablemente la pieza más discreta del look y, sin embargo, una de las más importantes. Frente al protagonismo de la camisa o del reloj, estos zapatos aportan equilibrio. El ante añade textura y sofisticación, mientras que el diseño evita que el estilismo caiga en la extravagancia.

El verdadero protagonista: un Vacheron Constantin de 85.000 euros

Aunque la ropa llama la atención, el objeto más impresionante del conjunto se encuentra en su muñeca.

Brad Pitt luce un reloj de Vacheron Constantin valorado en aproximadamente 85.000 euros. Hablamos de una de las casas relojeras más prestigiosas del mundo, situada en el mismo nivel que las firmas más exclusivas de la alta relojería suiza.

Este tipo de relojes no se adquieren únicamente para dar la hora. Son piezas de colección, objetos artesanales que pueden requerir cientos de horas de trabajo y que suelen convertirse en auténticas inversiones.

¿Cuánto cuesta vestir como Brad Pitt?

Si sumamos todas las piezas conocidas del estilismo, la cifra resulta impactante:

Camisa Tom Ford: 1.800 euros.

Pantalones Tom Ford: aproximadamente 650 euros.

Gafas Jacques Marie Mage: 1.400 euros.

Zapatos de ante Zegna: 900 euros.

Reloj Vacheron Constantin: 85.000 euros.

El total supera los 89.700 euros.