La película de zombies que da mil vueltas a ‘The Walking Dead’: el thriller perfecto para una tarde de palomitas

The Walking Dead (2010) fue un éxito masivo en la televisión mundial. Pero su audiencia viral no fue, no obstante, la primera piedra en la resurrección del género. A comienzos del siglo XXI, 28 días después, demostró que la temática podía tener un futuro prolífico tras la reinvención de George A. Romero a finales de los 60. Aquella cinta de Danny Boyle modernizó a los zombis, introduciendo una mayor velocidad y violencia para dichas criaturas. Un germen perfecto para configurar la que hasta ahora ha sido la mayor superproducción sobre los no muertos: la épica Guerra Mundial Z.

Estrenada en 2013, la adaptación de la novela superventas de Max Brooks contó con un presupuesto de 200 millones de dólares. Con dicha inversión, el riesgo era evidente. Pero la presencia protagónica de Brad Pitt, quien también producía la historia bajo su sello Plan B Entertainment, y el reclamo cinematográfico del proyecto terminaron erigiéndola como la película más taquillera del género. Guerra Mundial Z terminó cosechando 540 millones de dólares en todo el mundo.

La versión cinematográfica del libro de Brooks tuvo bastantes problemas en su producción. De hecho, a mitad de rodaje se descartó realizar el tercer acto, tal y como estaba descrito en el libreto original. Paramount fichó al creador de Perdidos (2004), Damon Lindelof y al escritor de Monstruoso (2008), Drew Goddard, para rehacer de nuevo ese desenlace. Implicando, por supuesto, los siempre complejos y costosos reshoots, añadiendo siete semanas de rodaje extra.

¿De qué trata ‘Guerra Mundial Z’?

La historia de Guerra Mundial Z comienza con la aparición repentina de una pandemia zombi, la cual amenaza con destruir para siempre a la humanidad. Para contrarrestarla, el exinvestigador de la ONU, Gerry Lane (Pitt), es contratado para liderar una peligrosa búsqueda para encontrar respuestas. Obligado a abandonar a su familia, Lane inicia una carrera contrarreloj con el objetivo de descubrir el origen del brote y evitar su propagación, antes de que sea demasiado tarde.

Acompañando a Pitt, la película contó en el reparto secundario con Mireille Enos, Daniella Kertesz, David Morse, Matthew Fox, Eric West, James Badge Dale, Peter Capaldi y Pierfrancesco Favino, entre otros.

¿Está disponible en el streaming?

Guerra Mundial Z está disponible bajo suscripción en SkyShowtime y Movistar Plus (Ficción Total). Por otro lado y bajo compra o alquiler, el título puede encontrarse en Prime Video, Rakuten TV, Google Play y Apple TV.

¿Tendremos en algún momento una secuela?

Tras cancelarse la historia que iba a dirigir David Fincher en 2019, ahora Paramount quiere llevar a cabo de verdad la secuela, reactivando una producción pensada para estrenarse en 2027.

Lo más probable es que la continuación termine retrasándose, pues el proyecto está en una fase temprana de desarrollo. Se desconoce si será un seguimiento directo o un reinicio de la historia. La presencia de Pitt es una incógnita más allá de su participación en los despachos a través de su productora. La otra opción de desarrollo narrativo sería la de recuperar la estructura de la saga original, la cual funcionaba como un retrato testimonial de varios personajes.

La secuela todavía no tiene ni siquiera un director oficial agenciado, aunque en Hollywood ya se especula con que ese puesto lo termine ocupando Dan Trachtenberg, responsable de la reciente Predator: Badlands.