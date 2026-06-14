A partir de los 60, este es el error de maquillaje que envejece la mirada, según los expertos

Los expertos no dudan en exponer un error de maquillaje que envejece la mirada a partir de los 60 años. A medida que vamos cumpliendo años, necesitamos empezar a cuidar una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días en los que realmente cada pequeño detalle que será esencial. Es importante disponer de las herramientas necesarias y del plan esencial para estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Sumamos años, pero no errores, sino todo lo contrario, tocará empezar a tener en cuenta algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Por lo que, hasta el momento, no sabíamos lo que nos estará esperando en estos días. Este maquillaje que nos ayuda a dar nuestra mejor cara, es algo que nos costará conseguir, en especial en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Los expertos no dudan en darnos algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar siendo un buen básico que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle es básico. Nunca más vamos a cometer este terrible error.

Envejece la mirada este error de maquillaje

La mirada es uno de los puntos más importantes de nuestro maquillaje. Dicen que los ojos son el espejo del alma, eso quiere decir que tocará empezar a tener en consideración algunos elementos que pueden acabar siendo esenciales. Este tipo de errores pueden ser claves.

Tocará empezar a cuidarse un poco más, a medida que se sumen años y lo haremos de tal manera que tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando. Esta mezcla de elementos puede convertirse en la antesala de algo más en estos días en los que nos cuidaremos un poco más.

Los expertos en maquillaje saben muy bien cómo sacarnos el máximo partido posible, en estos días en los que quizás tocará empezar a cuidar un poco más este tipo de detalles que hasta la fecha no sabíamos. Un detalle que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos cambiará para siempre.

Descubriremos la esencia de un plus de buenas sensaciones que acabará marcando una diferencia destacada. Este error de maquillaje podrá ser lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Este gesto lo cambiará todo.

De esta manera debes maquillar tu mirada a partir de los 60

A medida que sumamos años debemos cuidar nuestra mirada de tal forma que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué es lo que podremos conseguir con la ayuda de unos trucos que pueden llegar a ser los que mejor se adaptarán a nuestras necesidades.

Los expertos de Etre belle nos explican cómo maquillar pieles maduras cuidando especialmente ese contorno de ojos que debemos cuidar de forma totalmente inesperada.

PASO 1: Limpia y tonifica diariamente (día y noche) tu piel con los productos específicos para tu tipo de piel y aquellos que se ajusten a tus necesidades ya que es muy importante que estos limpien en profundidad pero no dañen la piel ni la dejen deshidratada. Recuerda que es muy importante que después de limpiar la piel la tonifiques para volver a regular el ph y devolverle la barrera de protección natural.

PASO 2: Exfoliar nuestra piel con un producto suave que retire la piel muerta, ayudará a no solo a oxigenarla y activar la circulación, sino que ayudará a que los productos puedan penetrar más profundamente y a unificar el tono de la piel.

PASO 3: Aplicar sérum, ampollas o una mascarilla para trabajar la piel de manera concentrada teniendo en cuenta y cuidando de las zonas con más problemas como pueden ser las líneas de expresión cerca de los ojos, labios, cuello o la frente.

PASO 4: Aplicar cremas hidratantes durante el día para mantener la piel húmeda y prevenir la deshidratación.

PASO 5: Las cremas de noche son normalmente más nutritivas y de tratamiento más potente y nos ayudarán a que la piel se recupere de los daños externos y se regenere mientras dormimos

PASO 6: Aplica productos específicos para el cuidado de contorno de ojos y labios. La piel de estas zonas es más fina, seca y delicada que la del resto del rostro, por eso es importante mantenerla siempre nutrida.

PASO 7: Debemos aplicar protector solar siempre en invierno y en verano ya que la radiación es una de las principales causas del envejecimiento cutáneo.

El error que solemos cometer en los ojos, empieza desde unas cejas que no están bien definidas, hasta un contorno que no tiene la importancia que le debemos dar. Es hora de poner en práctica algunos pasos importantes que acabarán marcando la diferencia.