Luis Tosar (54 años), sobre el ejército español: «Sinceramente, era el único sitio que me ofrecía lo que buscaba cuando era adolescente»

Luis Tosar es uno de los intérpretes más reconocidos de nuestro país. El actor gallego acumula tres premios Goya y otras ocho nominaciones, aparte de haber recibido otras consideraciones prestigiosas como la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián o dos premios Forqué. Pero además de ese glorioso recorrido fílmico, Tosar ha brillado en el streaming y en el terreno de las series de televisión. Los favoritos de Midas, por ejemplo, fue una de las ficciones seriales más vistas de Netflix y la reciente Salvador hizo lo propio en el terminal, manteniéndose en el ranking viral de la compañía durante semanas. Sin embargo, la vida del lucense pudo ser muy diferente, si de joven se hubiese decidido por otra disciplina que en aquel momento apelaba a su estilo de vida y su forma de ser como adolescente: Sí, el Malamadre de Celda 211 (2009) estuvo a punto de ingresar en el ejército español.

No todas las estrellas y artistas de lo cinematográfico han deseado desde siempre ocupar un puesto en la industria audiovisual. Javier Cámara casi hereda la tradición familiar y dedicarse a las labores del campo, y una fractura de pie a los 14 años nos hizo perdernos a la versión futbolística de Antonio Banderas. Qué decir del director Martin Scorsese, quien antes de ser uno de los mejores cineastas contemporáneos ingresó en el seminario para ordenarse como clérigo, después de terminar la escuela secundaria. A Luis Tosar le pasó un poco lo mismo, tal y como contó en una entrevista reciente en TVE. Aunque, como bien explicó, ese interés por todo lo castrense era más una vía de escape de alguien que no encaja con su entorno que el de un apasionado de lo militar.

Luis Tosar, sobre su interés por el ejército: «Se me empezó a girar un poco la cabeza»

El recuerdo y reflexión de Tosar se produjo hace un par de meses en Al cielo con ella, el programa de la televisión pública que presenta Henar Álvarez. Allí, la humorista le preguntó si ese interés en el ejército cuando era joven era una idea real o una exageración propia de los mentideros. Lejos de desmentirlo, el intérprete lo explicó detenidamente, argumentando que el plan de entrar en el COES (Compañías de Operaciones Especiales) respondía en realidad a una adolescencia solitaria y al interés por todo lo que tenía que ver con la supervivencia.

«Durante dos años, digamos primero y segundo de BUP, tuve ahí una adolescencia medio extraña. Y andaba mucho solo, paseaba por la ciudad solo, iba al monte solo… Se me empezó a girar un poco la cabeza», comenzaba contando el actor.

Seguidamente, comenzó a relatar cómo había sido esa juventud y la oportunidad de ingresar al ejército que años más tarde, terminó descartando totalmente:

«Me iba al monte a hacer trampas para animales, cosas… Yo empecé a interesarme mucho por el único sitio que me ofrecía ese tipo de cosas, que era el ejército. Estaba esperando para cumplir los 16, porque ya había hablado con mis padres (…) Es una locura absoluta. Y luego, yo qué sé, dos años después ya estaba pensando: ‘Ni de coña voy a ir al ejército’».

Los próximos proyectos de Luis Tosar

Este año, a la prolífica carrera de Tosar le queda por estrenar la miniserie El lobo y el thriller psicológico chileno, El puma. Su producción más reciente es la serie de SkyShowtime, El homenaje.