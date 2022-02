Mañana, 12 de febrero, se celebrará en el Palau de le Arts de Valencia la 31ª Edición de los Premios Goya. El certamen que es “la fiesta del cine Español” y que celebra, el cine más destacado que se ha hecho a lo largo del año, bajo la producción de nuestras fronteras. Esta edición será ciertamente especial para la rama interpretativa por varias razones. La primera porque será la primera vez que se entregue la categoría de Goya Internacional. Una suerte de reconocimiento y homenaje que inaugurará la actriz australiana Cate Blanchett. La segunda es que el Goya de Honor irá a parar a uno de los intérpretes más históricos del cine patrio: José Sacristán. Por último, se encuentra el atractivo de nuestras estrellas mundiales; Penélope Cruz y Javier Bardem, nominados ambos en sus categorías de interpretación y a los Premios Oscar que se celebrarán el próximo 27 de marzo. Dicho esto, ¿sabes quiénes son los actores y actrices más premiados en la historia de los Goya?

1-Javier Bardem (5)

Lo de Javier Bardem no tiene ningún tipo de comparación con el resto de actores españoles. Tiene once nominaciones y cinco Premios Goya (cuatro a Mejor Actor Protagonista y uno en la categoría de Reparto). Por si esto fuese poco, se llevó La Palma de Oro de Cannes en 2010 por Biutiful y cuenta en su haber, con un Premio Oscar por No es País para viejos y otras tres nominaciones.

2-Verónica Forqué (4)

Desgraciadamente para todos nosotros, Verónica Forqué nos dejó a finales del año pasado. En el recuerdo están sus maravillosas interpretaciones, en las que ha sido entre otras muchas cosas, Chica Almodóvar. Forqué hizo historia en los Goya al igualar a Carmen Maura con cuatro “cabezones”. Sin embargo, como curiosidad hay que rescatar el hecho de que por motivos laborales, no pudo recoger ninguno. Tenía un único Goya en su casa, debido a que uno de ellos se lo dio a la mujer que cuidó de su hija, otro se lo entregó a un amigo peluquero y un último, lo perdió en una mudanza.

3- Penélope Cruz (3)

Si Bardem está considerado el Mejor Actor de la historia, lo mismo podríamos decir de Penélope Cruz. La de Alcobendas tiene tres Premios Goya, pero también la tremenda cifra de trece nominaciones a los largo de su carrera. A ello, se le suma un Oscar por Vicky Cristina Barcelona y otras tres consideraciones de la Academia Hollywoodiense. ¿Entrará este año en el Olimpo de Verónica Forqué y Carmen Maura?

4-Luis Tosar (3)

En la categoría masculina son varios los actores que acumulan tres Premios Goya. Fernando Fernán Gómez o Eduard Fernández son dos claros ejemplos, pero quizás es el gallego Luis Tosar, el que más relevancia haya acumulado al llevar a la gran pantalla personajes tan diferentes y variopintos. El último se lo llevó en 2009, gracias al inolvidable preso Malamadre de Celda 211.