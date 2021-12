La industria de Hollywood es el ejemplo más evidente de que el peso de la opinión pública (con o sin razón) acusa, juzga y condena a cualquiera que no se doblegue a lo políticamente correcto. Por si ese poder no fuese ya desmesurado, además parece que cada día se retuerce un poco más la queja, hasta tal punto que actores como Eddie Redmayne pidiese disculpas por interpretar a un personaje transexual en La chica danesa, sin serlo en la realidad. Las acusaciones y críticas le han tocado ahora a Javier Bardem, quien interpreta a la estrella cubana de la televisión norteamericana Desi Arnaz, en Being the Ricardos.

El actor español interpreta a Arnaz, la pareja televisiva Lucille Ball, a quien encarna la ganadora del Oscar Nicole Kidman. Ball y Arnaz fueron también marido y mujer en la vida real, pero la mayor parte de sus conflictos matrimoniales se dieron realizando I Love lucy, la serie pionera del formato sitcom en Estados Unidos. Arnaz era cubano, algo que ya de por sí, ha levantado muchas críticas a Bardem por aceptar el papel y por su acento dentro del film. Ahora el actor se ha defendido en una reciente entrevista: “Soy actor, y eso es lo que hago para ganarme la vida: intentar ser personas que no soy”.

A partir de ahí, Javier Bardem comenzó a razonar sobre el problema que hay actualmente con los acentos y por qué hay algunos más cuestionados que otros. “¿Qué hacemos con Marlon Brando interpretando a Vito Corleone? ¿Qué hacemos con Margaret Thatcher interpretada por Meryl Streep? ¿Daniel Day-Lewis interpretando a Lincoln? ¿Por qué se da esta conversación con gente con acento? Tú tienes acento. Ese es tu lugar”, reflexionaba el actor.

El intérprete habló también de una de las dos cintas que Ridley Scott estrenó a finales de este año. “¿Por qué no se habla de esto con gente inglesa que hace cosas como El último duelo, donde se supone que son franceses en la Edad Media? Eso está bien. ¿Pero yo, con mi acento español, interpretar a un cubano? Lo que quiero decir es que si queremos abrir este debate, abrámoslo con todos”, terminó argumentando Bardem.

Being the Ricardos se estrenará en Amazon Prime Video el próximo 21 de diciembre.