Una de las playas más bonitas de España está rodeada de dunas y es el paraíso de los surfistas (y no es canaria)

En el extremo sur de la península ibérica se encuentra un tramo de costa donde la brisa constante, las dunas móviles y la arena dorada confluyen para dar forma a una de las playas más bonitas de España. Y esto lo consiguió, en parte, gracias a la carencia de masificaciones y construcciones invasivas.

Y es que lejos de los núcleos urbanos y del bullicio estival, esta playa destaca por su carácter salvaje, su atmósfera tranquila y la fuerza del viento, que ha convertido el entorno en un enclave imprescindible para los amantes de los deportes acuáticos.

Rodeada de dunas y la favorita de los deportistas: así es una de las playas más bonitas de España

En el término municipal de Tarifa, dentro de la provincia de Cádiz, se encuentra Punta Paloma. Esta playa forma parte de la ensenada de Valdevaqueros y su seña distintiva es una duna de gran tamaño, modelada por los vientos de levante que desplazan la arena hacia poniente.

A medida que se avanza en dirección oeste, el nombre del arenal cambia a playa de Valdevaqueros, aunque ambas comparten rasgos naturales similares.

Punta Paloma se ubica al pie de las estribaciones de la sierra de la Plata, en concreto de la Loma de San Bartolomé. El entorno presenta construcciones rústicas que no alteran el paisaje, y el acceso se realiza desde la carretera nacional N-340, con desvío en el kilómetro 74.

Desde lo alto, la duna se erige como referencia visual, destacando entre los perfiles de la costa gaditana.

El arenal, de grano fino y color dorado, tiene una longitud aproximada de 2,5 kilómetros. En la zona, no hay servicios de restauración ni alquiler de equipos deportivos, por lo que los visitantes deben acudir preparados. Sí cuenta, sin embargo, con servicios básicos como aparcamiento y presencia de Cruz Roja.

¿Por qué Punta Paloma es la favorita de los surfistas?

Punta Paloma y Valdevaqueros conforman una de las zonas más apreciadas del litoral andaluz para la práctica de kitesurf, windsurf y otros deportes de vela. Las condiciones del viento, especialmente el de levante, propician un entorno perfecto para estas actividades.

No obstante, a diferencia de otras playas más orientadas

al turismo deportivo, aquí no hay escuelas ni negocios de alquiler de material, por lo que los practicantes deben acudir con su propio equipo.

En la zona oeste del arenal, donde las rocas comienzan a dominar el paisaje, el surf también tiene presencia, aunque está más limitado por las condiciones del fondo marino y el oleaje moderado.

Aquellos con experiencia pueden aventurarse, pero no es recomendable para principiantes. Las personas menos activas también encuentran en este enclave un lugar ideal para relajarse en un entorno natural.

Valdevaqueros, en cambio, ofrece mayor infraestructura deportiva y cierto grado de animación, por lo que es una alternativa para quienes buscan instalaciones y seguridad. Ambas opciones forman parte del mismo sistema dunar, separado apenas por unos cientos de metros, lo que permite disfrutar de una jornada variada sin recorrer largas distancias.

¿Qué más se puede visitar y hacer en Punta Paloma, una de las playas más bonitas de España?

El paisaje que rodea Punta Paloma no solo destaca por su aspecto natural. En las inmediaciones existió una torre vigía costera, parte del sistema defensivo ordenado por Felipe II en el siglo XVI. Aunque actualmente no se conservan restos visibles, el topónimo ‘Torre Paloma’ permanece en documentos y cartografía de los siglos posteriores.

Además, en un monte cercano se encuentra la batería de costa de Paloma Alta, un conjunto militar que albergó tres cañones de gran calibre protegidos por una capa de hormigón.

Aunque ya no está en uso, esta instalación representa un ejemplo de la infraestructura defensiva del siglo XX en la costa andaluza. Algunas baterías similares son hoy visitables en otras regiones como Cartagena o El Ferrol.

En cuanto al entorno natural, la vegetación autóctona y las ondulaciones de la duna completan un cuadro donde la acción del viento y la arena ha dado lugar a una morfología singular. En ciertos puntos, incluso se pueden encontrar zonas con barro rico en minerales que algunos utilizan para tratamientos naturales en la piel.

¿Qué servicios brinda Punta Paloma y cuáles son los alojamientos cercanos?

El carácter virgen de Punta Paloma la ha convertido en una de las playas más bonitas de España, especialmente valorada por quienes huyen de zonas masificadas. No hay chiringuitos ni sombrillas alineadas.

Las construcciones que existen no alteran la vista ni el entorno, y la gran duna hace de frontera natural entre zonas más tranquilas y aquellas con mayor afluencia. En esta misma línea, otros datos a tener en cuenta son:

No hay vigilancia constante ni baños públicos.

No se permite la acampada libre.

Hay tramos donde se practica nudismo, sobre todo en las calas aisladas del extremo occidental.

La accesibilidad es limitada, por lo que conviene acudir con lo imprescindible.

Las vistas hacia Marruecos son claras, ya que la costa africana se encuentra a unos 14 kilómetros.

Cerca de la playa hay opciones de alojamiento en forma de camping y casas rurales. También se puede pernoctar en Tarifa o localidades como Zahara de los Atunes, Conil o Chiclana, desde donde se accede en coche con facilidad.

Para quienes prefieren hoteles con servicios, Chiclana dispone de establecimientos como Royal Hideaway Sancti Petri, o incluso Barceló Montecastillo Golf, en Jerez, a poco más de una hora.

Aunque la playa no cuenta con servicios de restauración en el arenal, en los alrededores se puede visitar el restaurante El Mirlo, ubicado en la misma carretera de acceso. En Valdevaqueros hay opciones como el chiringuito Tagana, BiBo Beach House-Tarifa o Tumbao, con cartas centradas en productos locales.