Lo llaman el paraíso de los montañeros y es uno de los pueblos con más nieve de España: ideal para el invierno

En la provincia de Huesca, un pueblo rodeado por las cumbres más altas de España se convierte cada temporada en un referente para los amantes de la nieve y la montaña.

Su entorno natural, su historia ligada al alpinismo y su capacidad para combinar deporte, patrimonio y tradición lo han situado en el mapa como uno de los enclaves más atractivos para disfrutar del frío en estado puro.

El paraíso de los montañeros en uno de los pueblos con más nieve de España

Benasque se encuentra en pleno corazón del Pirineo aragonés y ejerce como capital natural del valle homónimo. Situado a más de 1.100 metros de altitud, su clima y su localización explican por qué figura entre los pueblos con mayor presencia de nieve del país durante el invierno.

A escasos kilómetros se eleva el Aneto, uno de los pico más altos de la península, lo que garantiza un paisaje dominado por cumbres blancas durante varios meses al año.

Esta proximidad a los grandes macizos ha hecho que el valle sea conocido como el «Valle de los tresmiles» al concentrar decenas de picos que superan esa altitud.

Qué ver en Benasque y su entorno: arquitectura y pueblos con encanto

El núcleo urbano de Benasque conserva una identidad muy definida. Las construcciones tradicionales de piedra y ladrillo conviven con edificaciones más recientes que respetan la estética del entorno.

Pasear por el centro histórico permite descubrir edificios emblemáticos como antiguas casas señoriales y palacios que recuerdan la relevancia política y económica que tuvo la villa en siglos pasados.

En los alrededores destacan dos localidades imprescindibles. Anciles es un pequeño núcleo que sorprende por la concentración de casas solariegas de los siglos XVI y XVII, consideradas un ejemplo destacado de la arquitectura civil pirenaica.

Por su parte, Cerler, combina un casco antiguo tranquilo con una moderna urbanización ligada al turismo de nieve, ofreciendo además uno de los miradores más espectaculares del valle.

Deportes de invierno y nieve en el valle de Benasque

La actividad invernal es uno de los pilares económicos y turísticos de la zona. La estación de esquí Aramón Cerler, una de las más altas del Pirineo, ofrece una amplia red de pistas y suele disfrutar de una de las temporadas más largas gracias a su altitud.

A ello se suma el espacio nórdico de Llanos del Hospital, especialmente valorado para el esquí de fondo y las rutas con raquetas.

Estos lugares se integran en el Parque Natural Posets-Maladeta, un área protegida que alberga glaciares, ibones y una fauna adaptada a condiciones extremas. La gestión del acceso y la movilidad busca equilibrar la afluencia turística con la conservación de uno de los ecosistemas de alta montaña más importantes de Aragón.

Historia, tradiciones y gastronomía del Pirineo aragonés

El valle de Benasque no se entiende únicamente desde el deporte. La ganadería, las tradiciones populares y el recuerdo de antiguas explotaciones mineras forman parte de su identidad.

La experiencia invernal se completa con una gastronomía contundente y de origen montañés, basada en productos locales y pensada para recuperar fuerzas tras una jornada de frío y actividad al aire libre.