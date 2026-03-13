Qué se sabe de Mojtaba Jamenei, el nuevo dictador iraní: ¿está muerto? ¿en coma? ¿le han amputado una pierna?

La única noticia que se tiene sobre el estado de salud del dictador iraní Mojtaba Jamenei es un mensaje que publicó este jueves en redes sociales asegurando que vengaría «la sangre de todos los mártires». Desde que fue proclamado líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, no se ha visto ninguna imagen de él, ni siquiera se ha escuchado su voz. Esto ha disparado los rumores acerca de su estado de salud.

En las últimas horas, han surgido varias preguntas acerca del nuevo líder de los ayatolás: ¿está herido? ¿le han tenido que amputar las piernas? ¿está en coma? ¿murió en primer ataque de EEUU e Israel en el que falleció su padre y parte de su familia?

Una de las teorías que está circulando es que Mojatba Jamenei se encuentra en coma y «no sabe que hay una guerra en curso, que varios miembros de su familia han muerto ni que es el nuevo líder supremo».

Según recoge Daily Mail, Mojtaba «está en cuidados intensivos y protegido» por miembros de la Guardia Revolucionaria iraní «en una zona aislada del hospital». Por su parte, The Sun ha publicado que le han «amputado una o las dos piernas y presenta problemas en el hígado y en el estómago». La fuente citada por este último medio asegura que «está siendo tratado por el ministro de Salud, Mohammad Reza Zafarghandi, uno de los mejores cirujanos del país».

Un primer mensaje de Jamenei sin dar la cara

Mojtaba Jamenei lanzó ayer su primer mensaje como líder supremo de Irán, pero lo hizo sin dar la cara. En una publicación en redes sociales difundida por la televisión pública del régimen, amenazó con «vengar la sangre de los mártires» y mantener «el bloqueo del estrecho de Ormuz».

En el citado mensaje, aseguró que la tiranía iraní ha «quitado a los enemigos la esperanza de dominar la patria y dividirla» y destacó la labor de «los combatientes del frente de la resistencia».

Jamenei fue nombrado el domingo por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre tras la muerte de éste. Durante años, ha sido una figura influyente entre el ala más dura y represora de los círculos clericales y militares de la dictadura de los ayatolás. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente dentro del aparato de seguridad y la Guardia Revolucionaria (IRGC).

Tras el mensaje publicado por el nuevo dictador iraní, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dejó caer que Israel sabe dónde está Mojtaba Jamenei y advirtió: «Debo mantener la calma, pero pronto habrá sorpresas. Tenemos mucha ventaja, mucha más de la que esperábamos, y lograremos todos nuestros objetivos».