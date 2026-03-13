Dónde estaba el restaurante chino de la primera película de ‘Torrente’: así está en la actualidad

Torrente presidente ya está en cines desde este viernes 13 de marzo, por lo que parece que el final de esta saga ha llegado después de 28 años de espera. Tras doce años de espera desde que se estrenase Torrente: Misión Eurovegas, Santiago Segura está dispuesto a volver con una secuela que promete dar mucho que hablar, tanto a sus admiradores como a sus detractores. Mucho ha cambiado la sociedad desde que se estrenase en el año 1998, tanto que incluso los lugares en los que se rodó han cambiado mucho y no queda rastro de lo que se podía ver en los cines. Aquella película es casi un recuerdo del Madrid de los años 90, que es muy diferente al que vivimos en la actualidad.

Tal y como ha contado Segura, por el momento no hay tráiler, no ha habido pase para la prensa y tampoco un estreno lleno de famosos. Todo eso se lo guarda para después del estreno, una vez que las más de 150.000 personas que ya han comprado las entradas anticipadas hayan podido verla. En esta ocasión, todo apunta a que José Luis Torrente se presentará a las elecciones, habiendo aprendido después de casi 30 años que es la mejor manera de pegar el pelotazo, como es su forma habitual de trabajar. Aunque habrá que esperar para saber si consigue llegar al puesto de presidente, lo cierto es que parece que Madrid volverá a ser el lugar en el que todo pase.

Con la excepción de la película grabada en Marbella, el resto de la saga ha utilizado las calles de la capital como escenarios naturales. Esto sirve para ver una evolución a lo largo de los años de cómo ha cambiado la ciudad e incluso la forma de vivir en ella.

Barrios como Tetuán y Ventilla (elegido en muchas series y películas) han aparecido en varias de las entregas, especialmente por sus calles estrellas, largas cuestas y las casas bajas que todavía quedan en él. Pero también el centro de Madrid ha sido retratado por la cámara de Segura.

En su primera entrega era el centro de la capital donde todo ocurría, aunque se hacía ver que en realidad Torrente vivía con su padre en un barrio popular, aunque sin especificar demasiado. La casa del policía más corrupto del cine estaba cerca de un restaurante chino al que tenía vigilado en sus habituales rondas nocturnas.

Ese restaurante existió en la realidad y en él se grabaron las escenas necesarias, tanto en su interior como en un callejón que tiene anexo. Todo ello ocurría en la calle Isabel la Católica, una pequeña calle que nace en la Gran Vía y termina en la céntrica plaza de Santo Domingo.

Allí se encontraba un restaurante chino que durante años existió, puesto que esa zona paralela a la Gran Vía (también la calle Leganitos) se podría considerar como el Chinatown madrileño. A su lado, está el callejón del Recodo, donde Torrente cree descubrir que se trata de un punto de venta de droga y donde también recibe una paliza al ser expulsado del restaurante después de volver loca a la camarera oriental del local. Complicado olvidar cómo pedía pan y cubiertos, además de asegurar que aquello era «comida para osos panda».

En 2026, ese lugar de la calle Isabel la Católica, 17, ya no tiene un restaurante. Actualmente hay un edificio de viviendas, quedando al lado un local, pero mucho más pequeño que aquel restaurante que quedó inmortalizado en aquel Torrente. El brazo tonto de la ley.