La frase japonesa más poderosa sobre el presente y que cabe sólo en cinco palabras: «Mañana soplará el viento de mañana»

Cabe sólo en cinco palabras la frase japonesa más poderosa sobre el presente que cambiará nuestra forma de ver el mundo. La realidad es que estamos muy pendientes de un mañana en el que quizás no vamos a poder tener en consideración. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial y tenemos que empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno.

Este momento en el que tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. El futuro es algo incierto con lo que deberemos empezar a lidiar, en estos días en los que quizás tocará empezar a pensar en algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos llevarán a este Carpe Diem latino, a un vivir el presente, que hemos olvidado. Occidente se preocupa por un futuro que puede ser incierto para todos, pero nos enfrentamos a un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Hay palabras que pueden cambiar por completo lo que pensamos.

Mañana soplará el viento de mañana

El viento de mañana es diferente del de hoy. Lo decía Heráclito en su versión más parecida a esta frase. Occidente también ha vivido estos días en los que parecía que el tiempo nos daba más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar al máximo determinados elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Es momento de conseguir un cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Estaremos muy pendientes de una forma de pensar que puede ser esencial en estos días en los que cada elemento cuenta. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve.

Esta frase que procede de la otra parte del mundo se relaciona muy bien con esta filosofía oriental que tanto nos puede aportar. Estos cambios que tenemos por delante acabarán marcando una diferencia importante en este día a día en el que realmente cada pequeño gesto puede contar.

Una mentalidad fuerte acabará siendo lo que nos aportará un plus de buenas sensaciones, que hasta la fecha no sabíamos.

Esta es la frase más poderosa sobre el presente que lo cambia todo

Vivir el presente es algo que deberemos empezar a tener en consideración en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es momento de apostar claramente por una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días que tenemos por delante.

Estos proverbios japoneses pueden ayudarnos a anclarnos al presente, pero también a reflexionar sobre él. De tal forma que tocará saber en todo momento lo que nos estará esperando de una forma especial. Oriente llama a nuestra puerta y hace posible lo imposible.

Nadie tropieza mientras está acostado en la cama

Una palabra bondadosa puede calentar tres meses de invierno

En el camino deja que los tontos y los locos pasen primero

Verifica siete veces antes de cuestionar a una persona

Haz todo lo que puedas, lo demás déjaselo al destino

Quien bebe no sabe lo peligroso del vino, quien no lo bebe no sabe de lo bueno que hay en él

Aunque se necesite la espada una sola vez en la vida, es necesario llevarla consigo siempre

Las flores bonitas no dan buenos frutos

La tristeza es como un vestido rasgado: hay que dejarlo en casa

Cuando hay amor hasta las cicatrices de la viruela son iguales a los hoyuelos en las mejillas

Si ya lo pensaste, atrévete; si ya te atreviste, no lo pienses

No detengas a quien se quiere ir, no corras a quien acaba de llegar

Rápido es despacio, pero sin pausas

Es mejor ser enemigo de una buena persona, que amigo de una mala

Si no existiera la gente común tampoco existirían las personas extraordinarias.

El que quiere subir inventa la escalera

El marido y la mujer deben ser como las manos y los ojos: cuando duele la mano, los ojos lloran, y cuando los ojos lloran las manos secan las lágrimas

El sol no sabe de buenos, el sol no sabe de malos. El sol ilumina y calienta a todos por igual. Quien se encuentra a sí mismo es como el sol

Hasta el viaje más largo comienza con un solo paso

Estas frases son toda una declaración de intenciones que deberemos tener en consideración. Una mentalidad abierta a los cambios y a un tiempo que nunca vuelve, pero debemos estar preparados para afrontarlo de la mejor forma posib