Los antiturísticos cambian de objetivo y salen a la calle para exigir la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares

En menos de 48 horas, los responsables y seguidores de la plataforma ‘Més turisme menys vida’ que participaron en la masiva manifestación turismofóbica del pasado domingo, han cambiado de objetivo. Unas 300 personas se han plantado frente a la delegación del Gobierno en Baleares para exigir la dimisión del delegado, Alfonso Rodríguez, por la actuación policial a la que los manifestantes responsabilizan de los disturbios callejeros del pasado domingo. Balance: 1 detenido, cinco agentes heridos y unos 20 contusionados entre los manifestantes.

Con una presencia muy visible y activa de la cúpula de los separatistas de Més per Mallorca, con Lluís Apesteguida a la cabeza, unas 300 personas se han concentrado frente a la delegación del Gobierno en Baleares, en Palma, para exigir la dimisión del delegado del Gobierno, el socialista Alfonso Rodríguez.

«Alfonso Rodríguez, dimisión» o «las calles serán siempre nuestras» han servido a los manifestantes para cargar contra las autoridades policiales de las islas islas tras los disturbios con carga policial que tuvieron lugar el domingo a la finalización de la manifestación turismofóbica que concentró a unas 25.000 personas por las calles de la capital balear.

En esta ocasión, ni una proclama ni una pancarta hacían referencia a la masificación turística o a la falta de vivienda. Ahora, el principal objetivo de todos estos colectivos es el delegado del Gobierno en Baleares.

Precisamente, la veintena de personas que resultaron heridas durante las cargas policiales llevadas a cabo al finalizar la protesta contra la saturación turística que el domingo recorrió las calles de Palma están estudiando la posibilidad de interponer una denuncia colectiva contra los agentes de la Policía Nacional que participaron en el dispositivo.

Lo ha dicho uno de los portavoces de la plataforma ‘Menys Turisme, Més Vida’, Jaume Pujol, en declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración que este martes ha reunido a centenares de personas para pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.

A pesar de haber criticado duramente las cargas policiales del domingo, hoy ningún miembro del PSIB-PSOE se ha acercado a la concentración contra el delegado del Gobierno, del Partido Socialista.