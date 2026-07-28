Vox pide la comparecencia del delegado del Gobierno en el Congreso para que explique sus ataques a la Policía

Vox ha registrado una batería de preguntas al Gobierno para que justifique en el Congreso de los Diputados la actitud del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, quien tanto la noche de autos como al día siguiente ha seguido criticando la actuación policial al final de la manifestación turismofóbica del domingo. Policías que están a su cargo.

«Lejos de defender a los agentes, el delegado del Gobierno en Baleares se ha convertido en portavoz de los violentos, criticando la actuación policial, calificándola como desmedida y con un empleo de la violencia que no se ajustaba al riesgo que podían suponer los manifestantes». Con estas declaraciones en sus redes sociales, el diputado por Baleares de Vox en el Congreso, Jorge Campos, ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja para que el Gobierno explique si coincide con los ataques del delegado del Gobierno en Baleares a la Policía Nacional.

Se ha registrado una batería de preguntas parlamentarias y solicitando su comparecencia en la Comisión Mixta de Insularidad, para que informe sobre los hechos acaecidos, «y sus lamentables declaraciones».

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha reconocido que las cargas policiales que se produjeron al finalizar la manifestación contra la masificación turística que la tarde del domingo recorrió las calles de Palma fueron «violentas y desmedidas».

Rodríguez ha comparecido la mañana de este lunes en una rueda de prensa para dar explicaciones acerca de los episodios de tensión vividos al final de la protesta, que se saldaron con más de una decena de heridos y un detenido.

Ha reconocido que algunas de las cargas policiales fueron «desmedidas y con un empleo de la violencia que no se ajustaba al riesgo que podían suponer los manifestantes». «Se produjeron actuaciones violentas de algunos miembros del dispositivo, que emplearon la fuerza física contra personas que aparentemente no suponían una amenaza ni para su seguridad ni para la de otras personas», ha insistido.

En cualquier caso, ha negado que él ordenara la actuación policial, dado que no estaba en el lugar «para tomar decisiones concretas en ese instante». «Yo no mando las cargas porque no dirijo el operativo. Si hubo alguna desproporción, hay que analizarlo y ver qué ha ocurrido. Mi opinión es que fueron desproporcionadas y en un ejercicio innecesario de alguna violencia para contener la manifestación», ha apuntado el delegado.