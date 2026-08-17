Así llegan los inmigrantes en patera a Mallorca: desembarcan en una playa frente a bañistas y se dispersan a pie

Las playas y calas de Mallorca se han consolidado desde hace años como puntos habituales de desembarco para inmigrantes ilegales que completan la dura travesía en patera desde el norte de África. Tras largas horas en alta mar, muchas embarcaciones son interceptadas antes de alcanzar el archipiélago, aunque otras logran su objetivo de tocar tierra.

El caso más reciente se registró este pasado fin de semana en la playa de Es Carbó, situada en la Colonia de San Jorge. Un residente que pasaba una agradable jornada de verano navegando acabó siendo testigo de la llegada a plena luz del día de un cayuco con 11 inmigrantes a bordo.

Tal y como se puede observar en el vídeo que ofrece este periódico, la embarcación llega a la orilla de la playa frente a la atenta mirada de bañistas. Posteriormente, los inmigrantes se bajan y empiezan a dispersarse a pie como si nada.

Las imágenes captan el momento exacto en el que, nada más tocar tierra, todos ellos cogen sus pocas pertenencias y se marchan, dejando la embarcación tirada en medio de la playa. Además, también se puede apreciar que la gran mayoría de los ocupantes de la patera son hombres jóvenes de entre 18 y 30 años.

Cabe recordar que las mafias que copan la ruta argelina de las pateras multiplicaron su actividad en el mes de julio. En total, fueron interceptados o rescatados 1.161 inmigrantes ilegales, casi triplicando el mismo mes del año anterior, cuando fueron interceptados un total de 475.

179 inmigrantes en 72 horas

En los últimos tres días, Baleares ha recibido hasta 179 inmigrantes ilegales. En concreto, 77 personas llegaron el pasado sábado a Formentera y Mallorca a bordo de tres pateras. Según la información de la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 02:55 horas se rescató a 23 personas de origen subsahariano en el mar a unas seis millas al este de la isla de Cabrera.

Posteriormente, a las 09:30 horas se localizó a otra embarcación con 17 personas de origen magrebí a casi seis millas al este de Formentera. A las 11:11 horas, la Guardia Civil interceptó a nueve personas de origen magrebí en cala Esmeralda, en Santanyí. La última patera llegó a las 12:44 horas con 28 personas de origen subsahariano a bordo. Han sido rescatadas a ocho millas al sur de la isla de Formentera.

El viernes, el número de inmigrantes interceptados fue de 102. La última en llegar fue sobre las 15:45 horas, cuando la Guardia Civil localizó a 15 personas, todas de origen subsahariano, en la playa del Mitjorn, en Formentera. Habían llegado a bordo de una patera, la cuarta del día en el archipiélago.

A las 17:33 horas fueron interceptados otros 11 migrantes de origen magrebí en la playa de Es Carbó, en el municipio mallorquín de Las Salinas, en la que fue la quinta llegada irregular de la jornada.

Antes habían sido interceptadas otras 76 personas, tanto subsaharianas como magrebíes, llegadas a bordo de tres pateras a Formentera, Ibiza y Cabrera.