Así llegan los inmigrantes magrebíes en patera a las costas de Mallorca: todos hombres jóvenes y tirando cosas al mar
Baleares ha recibido en las últimas 24 horas hasta 92 inmigrantes ilegales a bordo de cinco cayucos
Las mafias van al límite: cada vez sobrecargan más las pateras de ilegales que llegan a Baleares
La presión migratoria no da tregua en las Islas Baleares. En las últimas 24 horas, el archipiélago ha registrado la llegada de un total de 92 inmigrantes a bordo de cinco pateras. De este balance global, tres embarcaciones han alcanzado las costas de la isla de Formentera y otras dos han arribado a Mallorca.
La última interceptación se produjo durante la madrugada de este martes, alrededor de las 1:10 horas, en la Colònia de Sant Jordi, en Mallorca. Según los datos facilitados por la Delegación de Gobierno, en esta patera viajaban 13 personas de origen magrebí. En el correspondiente operativo de recepción e interceptación participaron de forma conjunta efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí, la Unidad Ciudadana de la Comandancia y la Policía Local de Ses Salines.
Tal como muestran las imágenes difundidas por OKBALEARES, todos los ocupantes de este cayuco son hombres jóvenes que no superan los 35 años de edad. Las imágenes captan el momento exacto en el que, nada más tocar tierra, recogen sus pertenencias mientras esperan ser atendidos, apreciándose también cómo alguno de ellos opta por arrojar basura al mar.
El goteo de embarcaciones de esta última oleada comenzó a primera hora del pasado lunes, concretamente a las 07:50 horas, cuando se localizó un cayuco en la costa de S’Estanyol, en Mallorca. En ese punto fueron rescatadas 27 personas de origen subsahariano en una intervención que movilizó a la Guardia Civil de Llucmajor y Campos, junto a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
Apenas diez minutos después, a las 08:00 horas, las autoridades interceptaron a otras 15 personas de origen magrebí en la línea de costa de la zona de s’Estufador, en la isla de Formentera, con la intervención de la Guardia Civil de dicha isla y la Usecic.
La actividad continuó durante la tarde y la noche en aguas de Formentera. A las 20:20 horas, el Servicio Marítimo de la Benemérita localizó a un grupo de 23 migrantes magrebíes en la zona de Punta Rotja.
Finalmente, una hora más tarde, a las 21:25 horas, Salvamento Marítimo procedió al rescate de otras 14 personas, también de origen magrebí, cuando se encontraban en el mar a unas 40 millas náuticas al sureste de la isla de Formentera.