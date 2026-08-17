Una discusión por un utensilio de cocina acaba en salvaje paliza y amenazas de muerte a su compañera de piso en Palma

Los hechos ocurrieron sobre las 23:30 horas del pasado miércoles 12 de agosto, cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) acudió al domicilio tras recibir una llamada de alerta al 092.

Al llegar a la vivienda, la víctima explicó a los agentes que vive de alquiler en un piso compartido con dos hermanos y que mantiene discusiones frecuentes con el agresor. En esta ocasión, la tensión escaló de forma crítica cuando el hombre la acusó de haberle hurtado un objeto de la cocina. De manera repentina, la agarró violentamente del cabello y la tiró al suelo.

Para intentar ponerse a salvo, la mujer huyó a gatas por el pasillo buscando su habitación, pero el hombre la persiguió y la golpeó de forma continua durante el trayecto. Aunque logró encerrarse en su estancia, el agresor embestió la puerta con tal violencia que llegó a arrancar parte del marco de la pared.

El fuerte impacto de la madera volvió a arrojar a la víctima al suelo, momento en el que el hombre se abalanzó sobre ella mientras la amenazaba de muerte. La mujer tuvo que defenderse con firmeza para repeler el ataque físico y lograr que el agresor desistiera y abandonara el cuarto.

Los agentes comprobaron que la mujer presentaba fuertes dolores en los antebrazos tras haberlos utilizado como escudo defensivo. Por su parte, el hermano del arrestado confirmó la existencia de las constantes discusiones, aunque aclaró que había salido del piso justo antes de la agresión. Al ser interrogado, el sospechoso admitió la disputa y haber le dado un empujón a la mujer, pero negó la paliza continuada y haber irrumpido en el dormitorio.

Ante los evidentes daños materiales en la puerta y el testimonio de la víctima, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de delitos de amenazas, allanamiento de morada, un delito leve de daños y otro de maltrato de obra sin lesión.

La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes y traspasó al detenido a la Policía Nacional.