Se disparan un 31% los alumnos de la ESO en Baleares inscritos en programas para prevenir el abandono escolar
Combinan la formación académica con actividades prelaborales para favorecer su permanencia en el sistema educativo
Ofrecen nuevas oportunidades a los jóvenes que necesitan un apoyo específico para continuar su proceso formativo
Se disparan un 31% los alumnos de Baleares de la ESO inscritos en programas para prevenir el abandono escolar, cuyo número ha pasado de 268 en el curso 2022-2023 a 351 en el 2025-2026.
Se trata de los programas de escolarización compartida (PEC), como Programa de Intervención Socioeducativa (PISE) y Alternativas a la Formación Reglada (Alter), unas iniciativas destinadas a dar respuesta a las necesidades educativas de alumnos que presentan dificultades de adaptación al entorno escolar ordinario, según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades.
Los programas PISE y Alter ofrecen una alternativa educativa complementaria a la escolarización ordinaria para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que acumulan dificultades académicas, problemas de asistencia o falta de motivación por los estudios.
Son destinatarios del Programa de Intervención Socioeducativa (PISE) el alumnado en la franja de edad entre los 14 y los 16 años matriculado en los centros escolares sostenidos con fondos públicos de las Islas Baleares en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), a los que se aconseja realizar una parte del horario lectivo en entornos laborales o en
programas socioeducativos externos en el centro educativo.
El programa ALTER es para alumnos de 14 a 17 años matriculados en los centros escolares sostenidos con fondos públicos de las Islas Baleares. Para incorporarse a estos programas, no es motivo de exclusión la no repetición en cualquier curso de primaria o secundaria.
Mediante una metodología más práctica y personalizada, los participantes combinan la formación académica con actividades prelaborales y formativas que les permiten desarrollar habilidades personales, sociales y profesionales y mantener el vínculo con el sistema educativo.
Estos programas están especialmente dirigidos a estudiantes que necesitan un itinerario educativo diferente para avanzar en su formación y evitar situaciones de fracaso escolar. El objetivo es favorecer su permanencia en el sistema educativo, mejorar sus expectativas de futuro y facilitar su transición hacia estudios postobligatorios o al mundo laboral con mayores garantías de éxito.
La Conselleria ha firmado convenios de colaboración con un total de 32 ayuntamientos de Baleares, que son los encargados de ofrecer y desarrollar el servicio en sus respectivos municipios.
El incremento sostenido de participantes durante los últimos cursos reflejaría la «confianza» de los centros educativos, las familias y las administraciones locales en una fórmula que «contribuye a garantizar la equidad educativa y a ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes que necesitan un apoyo específico para continuar su proceso formativo».
«El aumento de alumnos en estos programas refleja su consolidación y la importancia de contar con herramientas capaces de responder a los retos educativos, adaptar la educación a las necesidades de todos y luchar contra el abandono escolar, uno de los grandes compromisos de la Conselleria de Educación y Universidades», han recalcado.
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